Face à l’explosion des besoins en puissance de calcul liés à l’intelligence artificielle, Schneider Electric présente une approche globale pour accompagner les entreprises dans cette transformation majeure. De la stratégie énergétique aux solutions de refroidissement, en passant par la durabilité, l’équipementier français mise sur une offre intégrée.

L’intelligence artificielle redessine complètement le paysage des datacenters. Selon Schneider Electric, la capacité mondiale des datacenters devrait tripler entre 2022 et 2030, alimentée par le développement accéléré de l’informatique dédiée à l’IA. Cette croissance exponentielle pose des défis inédits aux DSI et responsables d’infrastructure.

Des besoins énergétiques sans précédent

Le constructeur français fait le constat que « Les datacenters IA exploitent des serveurs accélérés par processeur graphique (GPU) qui nécessitent une puissance, un refroidissement et une densification beaucoup plus élevés ». Cette réalité technique impose aux organisations de repenser entièrement leur approche infrastructurelle.

Le partenariat stratégique entre Schneider Electric, WWT et NVIDIA illustre cette évolution. Scott Data a ainsi pu lancer le GPU en tant que service grâce à cette collaboration, démontrant l’importance d’une approche écosystémique.

Une stratégie énergétique adaptée aux contraintes de l’IA

Schneider Electric identifie quatre piliers pour une stratégie énergétique efficace :

– Approvisionnement énergétique stratégique : avec des conseils d’experts pour optimiser les coûts et la flexibilité

– Production d’électricité sur site : via des partenariats comme AlphaStruxure, permettant d’alimenter les datacenters en 24 à 30 mois

– Batteries et alimentation de secours : pour garantir la continuité des opérations critiques

– Gestion intelligente des sources d’énergie : grâce aux logiciels EcoStruxure Power Monitoring Expert et Microgrid Advisor

Infrastructure physique : du « Grid-to-chip » au « Chip-to-chiller »

Schneider Electric propose une approche complète « du réseau électrique au processeur » avec :

– Des chaînes énergétiques haute performance adaptées aux charges IA, incluant transformateurs, distribution électrique, racks et onduleurs

– Des solutions de refroidissement hybrides combinant refroidissement liquide et par air pour maintenir des températures optimales

– Des datacenters modulaires préfabriqués offrant 30% de rapidité supplémentaire par rapport aux solutions traditionnelles

« Avec l’augmentation de la densité des racks liée à la charge de travail IA, l’infrastructure physique nécessaire a évolué », explique l’équipementier. Les nouvelles générations de datacenters doivent ainsi supporter des densités de racks plus élevées et une gestion thermique optimisée.

Chris Crosby, Fondateur & PDG de Compass Datacenters, témoigne : « La rapidité de mise sur le marché est le facteur le plus important pour notre clientèle et c’est notre principale valeur ajoutée. En étant un partenaire totalement intégré à la chaîne d’approvisionnement, Schneider Electric nous permet d’avoir un impact plus significatif. »

L’expertise au service de la sécurité opérationnelle

Fort de plus de 6 000 experts en biens électriques, Schneider Electric développe des services de gestion proactive incluant :

– Le Centre d’opérations unifiées AVEVA pour une visibilité complète sur l’ensemble des installations

– Des services de cybersécurité spécialisés dans quatre domaines : autoriser, protéger, détecter et réagir

– EcoCare, combinant expertise humaine et analyses basées sur l’IA pour optimiser disponibilité, sécurité et efficacité

Durabilité : un enjeu stratégique incontournable

Nommée « Entreprise la plus durable au monde » par Time Magazine et Statista, Schneider Electric intègre la durabilité au cœur de sa stratégie datacenter :

– Services de conseil en durabilité avec plus de 2 400 experts dans plus de 100 pays

– Modernisation des équipements pouvant permettre d’économiser jusqu’à 90% des ressources

– 80% des produits vendus disposent d’un Profil Environnemental Produit (PEP)

Vers un écosystème de partenaires renforcé

L’approche de Schneider Electric s’appuie sur un écosystème de partenaires incluant fabricants de puces, de serveurs, systèmes intégrateurs et hyperscalers. Cette stratégie collaborative vise à fournir des solutions complètes adaptées à chaque projet, quelle que soit sa taille.

Ressources et Reference Design

» Livre blanc : L’IA provoque des changements : Enjeux et conseils pour la conception des data centers

» Livre blanc : Data centers IA : Révolutionner les stratégies de décarbonation

» Livre blanc : Guide des indicateurs de la performance environnementale des data centers

» Reference design IA pour faciliter l’intégration :

Une collaboration avec Schneider Electric

» Reference design SE-NVIDIA