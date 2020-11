Le caractère dynamique de la nouvelle solution était primordiale. L’agence pour l’environnement a mené des essais internes complets sur une gamme de micro-casques et d’équipements téléphoniques de pointe dans le cadre de sa transition vers les Communications Unifiées et Cisco JabberTM. L’objectif du projet était de promouvoir la communication indépendante entre

des équipes polyvalentes et mobiles qui pouvaient travailler de n’importe quel endroit et avec n’importe qui, des employés aux partenaires et clients. Ce processus devait être mené efficacement et de manière fluide. De fait, la solution choisie devait permettre de faire tout cela, tout en étant dynamique et adaptée aux besoins des utilisateurs.