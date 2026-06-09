Recrutements, SaaS, mobilités, départs : à mesure que l’entreprise grandit, les accès deviennent un casse-tête exponentiel. L’IGA (Identity Governance & Administration) automatise ce socle critique pour éviter que la gouvernance des identités ne devienne le prochain point de blocage.

La gestion des identités et des accès est longtemps restée un sujet technique, traité par les équipes IT en marge des priorités stratégiques. Cette époque touche à sa fin. Dans les organisations en croissance, un constat s’impose : à partir d’un certain volume d’utilisateurs, d’applications et de mouvements internes, les processus manuels ne tiennent plus. Et lorsqu’ils cèdent, ce n’est pas la sécurité qui flanche en premier : c’est la capacité de l’entreprise à se développer.

Un effet ciseau silencieux

Trois courbes se croisent dans la plupart des ETI françaises. La première est celle des effectifs, portée par la croissance et les recrutements. La deuxième est celle des applications SaaS, qui se multiplient au rythme des besoins métiers. La troisième est celle des mouvements internes : mobilités, changements de poste, départs, prestataires. Pendant ce temps, les équipes IT, elles, ne grandissent pas au même rythme.. quand elles grandissent.

Le résultat est mécanique. Chaque entrée, chaque mobilité, chaque départ génère des tâches manuelles de création, modification ou suppression de comptes. Multipliez ces opérations par le nombre d’applications concernées, et vous obtenez une charge qui sature progressivement les équipes. Les délais s’allongent, les erreurs s’accumulent, les comptes orphelins se multiplient.

Le point de bascule

À un moment précis, le modèle artisanal ne passe plus à l’échelle. Ce point de bascule arrive plus tôt qu’on ne le pense, et la plupart des organisations le franchissent sans s’en rendre compte. On le repère à quelques signaux : un nouveau collaborateur attend plusieurs jours ses accès, les revues d’habilitations sont reportées d’année en année, les audits deviennent des épreuves redoutées, les licences inutilisées s’accumulent dans les contrats SaaS.

À ce stade, le problème change de nature. Il ne s’agit plus d’un inconfort opérationnel : il s’agit d’un frein à la croissance. L’IT, perçue comme un goulot d’étranglement, devient un sujet pour la direction générale. Et le coût du rattrapage croît avec chaque mois de retard.

De la sécurité à la scalabilité

L’Identity Governance & Administration (IGA) a longtemps été présentée sous l’angle de la conformité et de la maîtrise du risque. Ces dimensions restent essentielles, mais elles masquent un changement de regard plus profond : l’IGA est aujourd’hui une condition de scalabilité. Industrialiser le cycle de vie des identités : onboarding, mobilité, offboarding, c’est rendre la croissance soutenable sans démultiplier les ressources IT.

Les offres SaaS souveraines ont rendu cette industrialisation accessible. Là où un projet IAM représentait autrefois plusieurs mois de déploiement et un investissement lourd, les plateformes IGA dédiées permettent aujourd’hui d’obtenir des bénéfices mesurables en quelques semaines : réduction du temps IT consacré aux tâches sans valeur, fiabilisation des accès, nettoyage des licences dormantes.

Le bon moment, c’est avant

La question n’est plus de savoir s’il faut structurer la gouvernance des identités, mais quand. Et la réponse est simple : avant le prochain audit, avant le prochain incident, avant le prochain palier de croissance qui rendra le rattrapage encore plus coûteux. Reprendre le contrôle des identités n’est pas un projet de confort. C’est la condition pour que l’IT redevienne ce qu’elle doit être : un accélérateur, pas un frein.

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Par François Poulet, CEO de Youzer

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