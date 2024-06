Almavia CX, filiale du groupe Nextedia qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaine de valeur de l’Expérience Client, voit son expertise autour de l’environnement Salesforce une nouvelle fois reconnue en remportant un projet de grande ampleur pour la région Île-de-France.

La Région Île-de-France, ce sont 8 départements représentant 2 % de la surface de la France, plus de 12 millions d’habitants représentant plus de 18 % de la population française, plus de 6 millions d’emplois salariés et non-salariés et plus d’un million d’entreprises. La Région gère un budget de 5 milliards d’euros par an, provenant essentiellement de l’État. Ce budget lui permet d’agir dans de nombreux champs de la vie quotidienne des Franciliens comme les lycées, le développement économique, les transports, la formation, la culture, le sport, etc. (Source https://www.iledefrance.fr/decouvrir-le-fonctionnement-de-la-region/propos-de-la-region)

Pour mener à bien sa mission et communiquer au mieux avec son public (citoyens, lycéens, entreprises), la Région Île-de-France a lancé un vaste projet pour moderniser la gestion de sa relation citoyens. L’objectif étant de s’appuyer depuis un point central pour mieux communiquer et gérer des interactions multicanales. C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres a été lancé pour sélectionner un partenaire qui pourrait l’accompagner de bout en bout dans la conception et la mise en production de ce projet structurant.

Après étude des offres, Almavia CX a été sélectionné au regard de sa parfaite compréhension des enjeux métiers de la région, de la qualité des technologies proposées, de sa connaissance du secteur public et de ses enjeux de transformation. Le choix de l’ESN s’explique aussi par sa capacité à accompagner en proximité et en continu les équipes de la Région dans la mise en place d’une plateforme éprouvée associant Salesforce Marketing Cloud et Salesforce PSS (Public Sector Solutions).

Pour mener à bien ce projet qui s’étalera sur plusieurs années, une équipe de plus de dix experts sera mobilisée. Depuis un extranet ou un portail, les utilisateurs ( citoyens et entreprises) pourront donc accéder à de précieuses informations, soumettre des demandes, suivre leur avancement… La Région pourra pour sa part améliorer sa communication et traiter plus efficacement les différentes demandes.

Mené en toute agilité par les équipes expertes et complémentaires d’Almavia CX, ce projet stratégique occupera donc une place de premier plan dans la modernisation de la gestion de la relation citoyens de la Région Île-de-France.