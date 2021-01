Octo Technology, filiale d’Accenture spécialisée dans la transformation digitale, devient partenaire de ThoughtSpot et peux donc désormais proposer à ses clients qu’ils exploitent leurs données à l’aide de l’Intelligence Artificielle intégrée de l’éditeur californien.

La plateforme de ThoughtSpot est une solution d’analyse et de recherche de données basée sur l’IA qui permet d’interroger toutes les données d’une entreprise en langage naturel. Tous les utilisateurs d’une organisation peuvent ainsi poser leurs propres questions et obtenir immédiatement des réponses et des informations granulaires. En outre, grâce au machine learning, la plateforme suggère aux utilisateurs des informations relatives à des questions qu’ils ne se sont pas encore posées et génère ainsi automatiquement des informations à forte valeur ajoutée à partir des données.

Octo Technology a d’ores et déjà composé une équipe dédiée à l’offre ThoughtSpot. Cette dernière vient s’intégrer au sein d’un portefeuille cohérent qui accueille déjà de nombreuses solutions en matière de gestion et d’analyse de données comme, Azure, Snowflake, Google Big Queries, Talend …

Pierre-Yves Lesage, Partner, explique : « La solution ThoughtSpot permet de répondre à des questions qui n’ont pas encore été posées et permet de tirer des informations de toutes les données de l’entreprise, aussi granulaires soient-elles ».