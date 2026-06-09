Après des années à confondre assistant intelligent et minuteur parlant, Apple veut donner à Siri une mémoire, des yeux et un accès beaucoup plus profond à ses systèmes. Le pari est puissant, mais son lancement européen risque de transformer la promesse de Siri AI en démonstration sous vitrine.

Longtemps, Siri a surtout servi à lancer un minuteur, appeler « maman » ou rater élégamment une requête un peu trop subtile. Avec Siri AI, Apple promet autre chose : un assistant conversationnel, contextuel, multimodal et enfin connecté au reste de l’écosystème.

Sur le papier, c’est le Siri que l’on attendait depuis quinze ans. En Europe, en revanche, il faudra encore patienter. Comme souvent avec Apple Intelligence, le futur arrive avec un astérisque DMA.

De la commande vocale au compagnon contextuel

L’ancien Siri était essentiellement un interprète de commandes. Il comprenait quelques formulations, déclenchait quelques actions, répondait parfois avec aplomb à côté de la plaque, puis repartait dans sa boîte. Le nouveau Siri AI change de catégorie. Il ne se contente plus d’écouter une instruction : il comprend le contexte personnel, l’écran affiché, les contenus des applications et peut aller chercher des réponses actualisées sur le Web.

Concrètement, l’utilisateur peut lui demander de retrouver une recommandation de restaurant reçue dans Messages, de ressortir un numéro de réservation caché dans un vieux mail, de retrouver des photos d’un voyage ou de répondre à une question liée à ce qui est affiché à l’écran. Siri devient moins un bouton vocal qu’une couche d’intelligence posée sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS.

L’autre bascule, c’est la conversation. Siri AI sait enchaîner les questions, conserver le fil et fournir des réponses plus riches. Apple ajoute même une application Siri dédiée, destinée à retrouver les conversations passées et à les synchroniser entre les appareils via iCloud. Oui, Siri a désormais son historique. Il était temps.

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L’écosystème Apple comme terrain de jeu

Apple ne cherche pas seulement à faire un chatbot de plus. Son angle reste l’intégration. Siri AI s’invite dans Spotlight sur Mac et iPad, dans les menus contextuels, dans la Dynamic Island, sur l’Apple Watch, dans CarPlay, avec les AirPods et jusque dans le Vision Pro. L’assistant peut aussi s’appuyer sur Visual Intelligence : il analyse une image, un objet, une capture d’écran ou une scène filmée par l’appareil photo, puis propose une réponse ou une action.

Dans Mail et Messages, Siri peut aider à rédiger, reformuler, corriger, adapter le ton. Dans Photos, il peut participer à l’édition ou au partage. Dans Notes et Rappels, il transforme une conversation en action. C’est moins spectaculaire qu’un agent autonome qui promet de gérer votre vie pendant que vous dormez, mais probablement plus utile au quotidien. Apple reste Apple : moins de démo de science-fiction, plus de plomberie invisible.

Reste la grande question : jusqu’où l’assistant peut-il aller sans devenir intrusif ? Pour fonctionner, Siri AI doit comprendre davantage de choses sur l’utilisateur, ses contenus, ses habitudes et ce qui se passe à l’écran. Apple répond par son architecture maison, combinant traitements locaux, modèles Apple Foundation Models et Private Cloud Compute.

En Europe, Siri AI commence par un trou dans la raquette

La disponibilité est le vrai bémol. Siri AI entre en test développeur avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27. Une bêta publique est prévue plus tard cette année pour les appareils compatibles, d’abord en anglais, avant une extension progressive à d’autres langues.

Mais dans l’Union européenne, l’iPhone et l’iPad restent à quai pour le moment. Apple explique devoir trouver une voie compatible avec ses exigences de confidentialité et de sécurité. Traduction moins diplomatique : le Digital Markets Act complique l’intégration d’un assistant aussi profondément branché dans le système, surtout si Apple doit ouvrir davantage ses plateformes à des concurrents.

Les utilisateurs européens de Mac, Apple Watch et Vision Pro devraient pouvoir accéder à Siri AI dans une langue prise en charge dès cette année. Mais priver l’iPhone de ce nouveau Siri en Europe revient à retirer le terrain principal de démonstration. Pour Apple, c’est un lancement réussi techniquement, mais amputé commercialement. Pour les utilisateurs européens, c’est encore une fois l’IA d’Apple vue depuis la vitrine. Et c’est un problème majeur alors que les utilisateurs Apple (et Android) s’acculturent de plus en plus à ChatGPT et à Claude sans oublier un Gemini qui s’impose semaine après semaine comme l’IA la plus populaire sur mobile et la plus ancrée dans le quotidien de tous. Apple pointe du doigt l’inflexibilité de l’UE. L’UE pointe le manque d’ouverture et l’envie de tout verrouiller d’Apple. Siri AI est encore loin d’être là…

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