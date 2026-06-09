L’idée de « graver » des données dans du verre pour les conserver pendant plusieurs millénaires peut sembler sortie d’un roman de science-fiction. Pourtant, les travaux récents autour du stockage optique dans le verre montrent qu’il ne s’agit plus uniquement d’un concept théorique. Le principe repose sur l’écriture de « voxels » (pixels 3D) dans un verre ultra-pur à l’aide de lasers. Des démonstrations ont déjà permis de stocker plusieurs téraoctets sur quelques millimètres d’épaisseur.

Au-delà de la prouesse technologique, une question plus large se pose : comment préserver durablement notre patrimoine numérique ?

Aujourd’hui, les supports classiques (disques, bandes, SSD, clés USB, etc.) répondent très bien aux besoins opérationnels mais restent soumis à des contraintes de durée de vie, de renouvellement matériel et d’obsolescence technologique. Le sujet ne concerne plus uniquement la capacité de stockage, mais aussi la stabilité des supports dans le temps.

Le stockage sur verre, une piste pour l’archivage du futur

Le stockage sur verre pourrait devenir une réponse complémentaire pour certains usages :

archives historiques ;

conservation scientifique ;

données patrimoniales ;

exigences réglementaires de très longue conservation.

Mais plusieurs défis restent ouverts :

des vitesses d’écriture encore limitées (~66 Mo/s selon les estimations disponibles) ;

une lecture actuellement beaucoup plus lente ;

des interrogations sur le comportement du matériau sur des durées extrêmes ;

une problématique souvent oubliée : conserver les données ne suffit pas, encore faut-il être capable de les relire dans plusieurs siècles.

Comme souvent en innovation, la vraie question n’est pas de remplacer les technologies existantes, mais de savoir comment les combiner intelligemment. Ces évolutions rappellent une réalité : une stratégie de stockage ne se limite pas à la capacité ou à la performance. Elle doit aussi intégrer les notions de résilience, d’archivage, de gouvernance et de pérennité des données.

________________________________________

Par Flavien Astraud, Ingénieur R&D chez ITS Integra

_____________________________

À lire également :