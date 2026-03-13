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ERP, CRM, suites collaboratives, plateformes low-code, applications mobiles, outils de développement assisté par l’IA : le marché applicatif connaît une mutation profonde sous l’impulsion de l’intelligence artificielle générative. Les éditeurs intègrent des capacités IA dans leurs produits à un rythme sans précédent, redefinissant la manière dont les collaborateurs interagissent avec leurs outils métiers.

InformatiqueNews couvre l’actualité logicielle pour les DSI, les responsables applicatifs et les équipes de développement : lancements de nouvelles versions, comparatifs d’outils, analyses des stratégies des grands éditeurs (Microsoft, SAP, Salesforce, ServiceNow, Google Workspace), tendances du marché SaaS et émergence des plateformes agentiques.

Les grandes tendances applicatives en 2026

IA générative dans les suites métier : Microsoft 365 Copilot, Salesforce Einstein, SAP Joule — comment ces assistants IA transforment concrètement le travail des équipes.

: Microsoft 365 Copilot, Salesforce Einstein, SAP Joule — comment ces assistants IA transforment concrètement le travail des équipes. IA agentique : la prochaine étape après les copilotes — des agents capables d’agir de manière autonome dans les systèmes d’information, de gérer des workflows complets et d’orchestrer des tâches complexes.

: la prochaine étape après les copilotes — des agents capables d’agir de manière autonome dans les systèmes d’information, de gérer des workflows complets et d’orchestrer des tâches complexes. Low-code / No-code : démocratisation du développement applicatif, génération de code par IA (GitHub Copilot, Cursor, Claude Code) — quel impact sur les équipes de développement ?

: démocratisation du développement applicatif, génération de code par IA (GitHub Copilot, Cursor, Claude Code) — quel impact sur les équipes de développement ? SaaS et intégration : la proliferation des outils SaaS crée des défis d’intégration, de gouvernance des données et de sécurité. Stratégies de rationalisation du portefeuille applicatif.

: la proliferation des outils SaaS crée des défis d’intégration, de gouvernance des données et de sécurité. Stratégies de rationalisation du portefeuille applicatif. Développement logiciel assisté par IA : des agents de détection de vulnérabilités aux assistants de refactoring, l’IA réécrit les règles du génie logiciel.

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