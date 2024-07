Quand on pense sécurité documentaire, on pense avant tout aux ordinateurs qui sont protégés par des antivirus et au réseau d’entreprise protégé par un pare-feu, mais ce ne sont pas les seules failles de sécurité.

Le disque dur de votre multifonction contient des données importantes. Par conséquent, si ce dernier n’est pas chiffré, toutes les opérations effectuées sont potentiellement accessibles. De même pour les données d’impression qui sont transmises sur le réseau et peuvent être interceptées.

Si les deux premiers points évoqués sont rarement pris en compte dans la mise en place d’une stratégie de sécurité en entreprise, l’impression et la numérisation représentent elles aussi une faille de sécurité encore trop fréquente. Pensez simplement au nombre de documents confidentiels imprimés qui restent sans surveillance dans les bacs de sorties ?

Téléchargez le livre blanc sur la sécurité des documents dans le Cloud pour une maitrise parfaite de la sécurité liée aux impressions et aux documents.