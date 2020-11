Les communications unifiées ont transformé le paysage de l’entreprise en facilitant les communications mondiales comme jamais auparavant. Les télétravailleurs et collaborateurs à distance disposent désormais d’un accès fiable et simple à leur entreprise. Cela permet à cette dernière de mener ses activités qu’elle que soit la localisation de ses collaborateurs.

Les nouvelles technologies favorisant la mobilité montrent à quel point les traditionnels outils de communication peuvent être remplacés par des solutions plus efficaces. Ces technologies peuvent avoir un impact très positif sur le bien-être au travail en optimisant la mobilité et le confort des employés.

Quels effets sur les salariés ?

– Des collaborateurs plus épanouis, en meilleure santé et plus motivés.

Malheureusement, malgré le bénéfice apporté par les appareils mobiles, l’homme préfère rester assis plutôt que de se déplacer. Les employés ont souvent du mal à tirer le meilleur parti des nouvelles technologies qui leur permettraient de profiter d’un cadre de travail plus sain. Or, pour impulser ce changement, tant au niveau des technologies UC que des environnements de bureau, il est essentiel de changer certaines habitudes.

Aussi nous notre livre blan revient sur les risques sanitaires d’une sédentarité excessive au travail et propose des solutions pour améliorer le bien-être des employés.

Télécharger notre livre blanc « Le bien-être au travail »