Microsoft dynamise l’expérience des joueurs PC avec Gaming Copilot, assistant intelligent épinglable sur la Game Bar, pensé pour offrir du support vocal, des conseils contextuels et des suggestions personnalisées selon le gameplay. Histoire de ne plus être stupidement bloqué dans un jeu ou d’améliorer vos techniques stratégiques par des conseils personnalisés.

Microsoft fait un nouveau pas dans une direction inédite pour toujours plus intégrer l’IA à notre quotidien. L’éditeur annonce le déploiement de Gaming Copilot, une IA dédiée aux joueurs PC, en bêta sur Windows (pour les Insiders donc). Initialement testé sur l’application mobile Xbox comme expérience second écran, l’assistant migre désormais vers la fameuse Game Bar de Windows, offrant une intégration native pour les Xbox Insiders inscrits au programme PC Gaming Preview.

Une intégration pensée pour ne pas interrompre le gameplay

L’évolution depuis la version mobile vers une intégration PC native répond à une problématique évidente : manipuler son téléphone pendant une session de jeu s’avère peu pratique. Désormais accessible via la combinaison Windows + G (le raccourci qui fait apparaître la Game Bar de Windows), Gaming Copilot s’affiche comme un widget épinglable directement sur l’écran. Cette approche permet aux joueurs de maintenir l’assistant visible en permanence sans quitter leur partie.

Le mode vocal constitue l’innovation majeure de cette version PC. Les joueurs peuvent désormais interroger l’assistant sans lâcher leur manette ou leur clavier, une fonctionnalité particulièrement pertinente lors de passages difficiles. L’assistant analyse également les captures d’écran du gameplay pour contextualiser ses réponses. Comme l’explique l’équipe Xbox : « Gaming Copilot comprend maintenant mieux ce qui se passe sur votre écran pendant le jeu actif et à travers vos captures d’écran, vous pouvez faire référence aux événements du jeu au moment où ils se produisent en mode vocal, sans avoir besoin de les décrire en détail ».

Des capacités étendues mais encore limitées

L’assistant reconnaît automatiquement le jeu en cours et accède à l’historique Xbox du joueur pour personnaliser ses réponses. Au-delà de l’aide contextuelle sur les missions bloquantes, Gaming Copilot peut répondre aux questions sur les succès, l’historique de jeu ou suggérer de nouveaux titres. Microsoft annonce des développements futurs incluant du « coaching proactif » et une « personnalisation plus approfondie ».

Le déploiement reste néanmoins restreint. La bête, pour l’instant uniquement en anglais, n’est accessible qu’aux utilisateurs de 18 ans et plus, inscrits au programme Xbox Insider, dans une sélection de pays excluant notamment l’Union européenne. Les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et Singapour figurent parmi les territoires éligibles, aux côtés d’une quarantaine d’autres régions principalement situées en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.

Microsoft travaille parallèlement sur une version optimisée pour les consoles portables Windows. Ces développements s’inscrivent dans la perspective du lancement des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X.

Les retours des testeurs, collectables directement via l’interface ou un système de notation des réponses, guideront les futures évolutions de l’assistant. Microsoft mise sur cette phase de test pour affiner les capacités de Gaming Copilot avant un déploiement plus large, positionnant cet outil comme un élément central de l’expérience gaming Xbox sur l’ensemble de ses plateformes.

