Aujourd’hui les possibilités de transformer notre façon de travailler et d’interagir sont devenues infinies, ce qui nous confronte à une vague sans précédent de menaces liée à la sécurité des données. En effet, le nombre de surfaces d’attaques se multiplie depuis l’émergence du travail hybride étant donné que la sécurité des informations de l’entreprise n’est plus assurée au sein d’une forteresse unique mais dans des lieux à distance.

Dans ces circonstances, il vous faut sécuriser votre infrastructure d’impression et de gestion de documents et ainsi permettre à vos collaborateurs d’accéder aux informations et de les partager en toute sécurité.

Téléchargez le livre blanc sur la sécurité des documents dans le Cloud pour savoir comment automatiser vos flux de travail de manière sécurisée grâce à nos solutions logicielles Cloud.