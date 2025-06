Changement de stratégie chez Apple autour de l’iPad… Quitte à phagocyter ses ventes de Macbook, Apple fait de ses iPad Air et iPad Pro de vraies machines productives grâce à un système multitâche et multifenêtré alignant un peu plus la philosophie de ces appareils sur celle des Surface de Microsoft.

Apple, pionnier des plateformes mobiles, déroule cette année ce qu’elle qualifie de « plus grande mise à jour de l’histoire d’iPadOS ». Avec iPadOS 26, la firme de Cupertino ne se contente pas d’un lifting visuel même si iPadOS 26 adopte bien évidemment le nouveau design Liquid Glass : elle ouvre surtout la porte d’une tablette plus proche d’un poste de travail productif et tactile, tout en gardant l’ADN de simplicité qui a fait son succès.

Le nouveau système de fenêtres – redimensionnables, repositionnables et mémorisées à l’ouverture suivante – transforme l’iPad en véritable espace de travail multitâche. Associé à Exposé et à Stage Manager sur écran externe, le nouvel OS répond aux rêves de tous ceux qui voulaient un iPad pour travailler aux quotidiens ainsi qu’aux attentes des entreprises et leurs métiers amenés à jongler entre plusieurs applications et bases documentaires. Le tout sans sacrifier l’expérience tactile d’origine de l’iPad.

Au-delà du confort d’usage, l’intégration d’Apple Intelligence vient un peu plus consacrer les usages professionnels de la tablette Apple avec des traductions en direct dans FaceTime, Messages ou l’intégration des appels téléphoniques. Comme sur macOS 26, les nouvelles actions intelligentes de Shortcuts (Raccourcis) automatisent la synthèse de notes de réunion ou la génération d’images, toujours en local, et gèreront les futurs agents IA.

Craig Federighi résume ainsi l’ambition de ce nouvel OS : « iPadOS 26 fait franchir un cap à l’iPad grâce à un système de fenêtres intuitif et à des fonctionnalités dopées par Apple Intelligence qui respectent la vie privée ».

Parallèlement, Apple affute certains outils iPadOS pour cette productivité nouvelle les rapprochant souvent des versions macOS. Le gestionnaire de fichiers gagne un mode Liste adaptable, des dossiers personnalisables visibles partout dans le Dock et la possibilité de choisir l’application par défaut pour chaque type de fichier. L’arrivée de Preview sur iPad simplifie la lecture, l’annotation et la signature de PDF sans application tierce, Apple Pencil à l’appui.

L’exécution de tâches lourdes en arrière-plan s’affiche désormais via Live Activities, offrant visibilité et contrôle aux utilisateurs. La gestion fine des micros, le Voice Isolation et l’enregistrement local haute qualité, même en visioconférence, positionnent l’iPad comme un outil crédible pour la création de contenu ou la prise de notes sécurisée.

La bêta développeur est déjà en ligne, la bêta publique suivra en juillet ; la version finale arrivera à l’automne sur tous les iPad Pro M1 et suivants, les iPad Air A16, les iPad 8e génération, ainsi que les iPad mini A17 Pro et ultérieurs. Même si, la nouvelle ergonomie à fenêtres nous paraît moins utile sur les iPad mini et classique.

