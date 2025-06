Vous ne voulez pas investir dans un nouveau PC cette année et passer à Windows 11, alors que votre ancien PC sous Windows 10 tient encore la route malgré une fin de vie du système annoncée pour Octobre 2025. A la surprise générale, Microsoft dégaine une solution pour conserver un Windows 10 à jour un an de plus… Et il ne faudra pas forcément payer.

Révolution de palais ! Pour la première fois, Microsoft va permettre au grand public de bénéficier des mises à jour de sécurité du système un an après sa fin de vie, une option qui jusqu’ici n’était proposée qu’aux entreprises et pour une petite fortune.

Alors que Windows 10 atteindra officiellement sa fin de vie le 14 octobre prochain, date à laquelle le système ne sera officiellement plus supporté et mis à jour, Microsoft vient de dévoiler que son programme « Extended Security Update » (ESU) serait pour la première fois ouvert aux particuliers ! Objectif : réduire la surface d’attaque d’un parc toujours massif, près de 70 % des PC professionnels et encore 37 % des joueurs Steam alors que la crise économique et les bonnes volontés éco-responsables encouragent tout le monde à garder son PC Windows 10 au-delà de sa date de péremption.Trois portes d’entrée pour les particuliers

Dès juillet, un assistant d’inscription au programme « ESU » apparaîtra dans Windows 10 22H2. Ce programme permettra de continuer à profiter des patchs de sécurité de Windows 10 jusqu’au 13 octobre 2026 soit pendant encore un an.

Pour adhérer au programme « ESU », l’assistant proposera trois options au choix aux utilisateurs :

1 / activer l’application Windows Backup et synchroniser ses dossiers dans OneDrive, une façon détournée d’encourager les utilisateurs à adopter ce service.

2/ dépenser 1 000 points Microsoft Rewards, ces fameux points de fidélité que l’on engrange lors des échanges de cartes cadeaux, en s’abonnant à XBox Game Pass ou Microsoft 365, en faisant des dons aux associations via Microsoft Store, en participant aux concours Microsoft ou encore en effectuant des recherches sur Bing ou en participant aux quêtes MSN.

3/ régler la somme forfaitaire de 30 dollars pour douze mois de correctifs prioritaires.

« Une fois l’option choisie et les étapes terminées, votre PC sera automatiquement inscrit », promet Yusuf Mehdi, vice-président exécutif en charge du grand public. Derrière la « gratuité » se cache toutefois la limite des 5 Go offerts sur OneDrive : toute volumétrie excédentaire devra être couverte par de l’espace payant pour ceux qui opteront pour Windows Backup !

Passé la date d’Octobre 2026, seuls les signatures Defender et les mises à jour de sécurité Microsoft 365 seront encore livrées jusqu’en octobre 2028, mais plus aucun patch système ne sera plus diffusé.

Et pour les pros ?

Les organisations peuvent également s’abonner au programme ESU dès aujourd’hui via le programme de licences en volume pour 61 $ HT par poste la première année. Le tarif augmente à chaque renouvellement, pour un maximum de trois ans. Microsoft confirme que les instances Windows 10 accédant à des Cloud PC Windows 11 via Windows 365 ou à des machines virtuelles recevront l’ESU sans surcoût.

Autant dire que Microsoft reconnaît implicitement que les freins au passage vers Windows 11 sont toujours bien présents (compatibilité matérielle réduite, charge d’un tel projet, inertie applicative en entreprises) et que la situation économique actuelle ne fait qu’empirer les choses. En proposant un sursis d’un an, l’éditeur espère sécuriser un peu plus longtemps les utilisateurs réfractaires tout en poussant au passage ses services cloud : OneDrive, Microsoft 365 et, en filigrane, Copilot. Et l’éditeur doit au passage espérer qu’en un an le marché des « Copilot+ PC » se sera popularisé avec des tarifs plus accessibles.

Microsoft continue de pousser Windows 11

Dans le même temps, Microsoft continue sa pression médiatique pour encourager une migration plus rapide vers Windows 11. Au travers de plusieurs papiers de Blog (ici et là notamment), l’éditeur explique à qui veut bien l’entendre pourquoi Windows 11 est bien meilleur que Windows 10.

Microsoft explique ainsi que Windows 11 bénéficie :

– d’une sécurité renforcée (TPM 2.0, virtualisation, Smart App Control, blocage des drivers malveillants connus, sécurité Pluton, gestion avancée des Passkeys);

– de performances supérieures (démarrage plus rapide, navigation Web plus fluide);

– d’un multitâche plus ergonomique (avec Snap Layouts et les bureaux multiples);

– d’une accessibilité renforcée (pour les personnes handicapées);

– d’une plus faible consommation énergétique;

– de fonctionnalités IA étendues sur les nouveaux Copilot+ PC.

L’éditeur explique également pourquoi Windows 11 est un bien meilleur OS pour les Gamers notamment parce que les nouveaux Copilot+ PC sont significativement supérieurs mais aussi parce que Windows 11 offre des fonctionnalités comme le Dynamic Lighting, le Compact Mode de la Game Bar, DirectStorage, DirectX 12 Ultimate, Auto HDR et l’accès au Xbox Game Pass.

