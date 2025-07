Quitte à reformater les esprits avec des vérités alignées sur la pensée d’Elon Musk, ce qu’est un peu au final une IA comme Grok, autant s’attaquer aux esprits les plus jeunes et assurer leur alignement le plus tôt possible. xAI, via son CEO Elon Musk, annonce l’arrivée prochaine de Grok Kids… Et, oui, c’est aussi inquiétant qu’intéressant…

Jusqu’ici, les modèles LLM qui animent ChatGPT, Claude ou Gemini ont été sécurisés par des règles visant à prôner la neutralité la plus totale et à refuser de formuler des réponses dès que les sujets portent un peu trop à controverse.

Mais avec Grok, Elon Musk a choisi une autre voie. Celle de formater son modèle sur sa façon de penser et de limiter autant que possible les garde-fous pour que l’IA réponde à presque tous les sujets, même sensibles, quitte à adopter les points de vue de son fondateur plutôt que de jouer une neutralité qui n’est pas vraiment sa tasse de thé.

Et pour de nombreux observateurs, Grok préfigure les IA de demains. OpenAI et Anthropic ont par exemple déjà dévoilé de nouvelles approches pour l’entraînement de leurs prochains modèles visant à rendre leurs IA moins propices à éviter les sujets qui fâchent. Pour ces observateurs, chaque IA deviendra en quelque sorte un « perroquet intelligent » qui répètera la « bonne parole » de ses créateurs. Une tendance qui se confirme avec des tendances comme les benchmarks FAI de « Gloo », la nouvelle entreprise de Pat Gelsinger, qui vérifie l’alignement des modèles avec les principes de la moralité chrétienne.

Elon Musk a récemment annoncé un « Baby Grok », autrement dit un assistant IA dédié aux contenus pour enfant, adoptant systématiquement un ton très pédagogique et des réponses compréhensibles par les plus jeunes. L’idée est d’avoir une IA qui répond à leurs questions, leur raconte des histoires et les aide à faire leurs devoirs scolaires, le tout avec un minimum de contrôle parental et des garde-fous adaptés aux enfants.

Bien sûr, dans cette vision d’IA « perroquets » qui tendent à prêcher les idées de leur créateurs, l’annonce d’Elon Musk a de quoi inquiéter bien des parents.

Le CEO de xAI n’est cependant pas rentré dans les détails et n’a pas précisé de date de disponibilité.

On notera que cette initiative n’est d’ailleurs pas vraiment nouvelle. Google propose une version « kid-friendly » de Gemini contrôlée via son application de contrôle parental « Family Link ». Outil pédagogique, « Gemini pour les enfants » est conçu spécifiquement pour les moins de 13 ans, avec pour but principal de les aider à faire les devoirs et de stimuler leur imaginaire à travers des histoires interactives. L’application ne propose aucune publicité et ne collecte aucune donnée personnelle. Pour l’instant, ce « Gemini for Kids » n’est pas accessible aux européens.

