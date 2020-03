Avec la dispersion accrue des flux d’informations et la hausse des menaces de piratage informatique, les entreprises sont contraintes de bâtir une solide résilience de leurs données dans des environnements multi-cloud.

Protection et disponibilité́ permanentes, gouvernance inégalée, automatisation et orchestration intelligentes des données, la combinaison des solutions Veeam / NetApp* amène les entreprises au-delà̀ de la sauvegarde pour encore plus de sérénité́ et d’efficacité́ opérationnelle.

Télécharger notre dernier livre blanc co-signé Veeam et NetApp « Réussir sa transition vers le multi-cloud : comment garantir la meilleure protection de ses données »