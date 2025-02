Arm Holdings a, apparemment, retiré sa menace de résiliation de l’accord de licence passé avec Qualcomm, mettant ainsi un frein à la bataille juridique qui opposait les deux entreprises depuis plus d’un an.

La nouvelle n’est pas étonnante mais va rassurer les marchés et le monde de la Tech. ARM met en partie fin à la saga qu’elle avait créée en trainant Qualcomm devant les tribunaux et en menaçant le leader des puces mobiles de lui retirer ses licences.

Inquiet de voir ses partenaires suivre Apple et adopter des designs de plus en plus éloignés des siens, ARM avait réagi à l’acquisition de Nuvia par Qualcomm en 2021 en accusant ce dernier d’utiliser sa propriété intellectuelle sans autorisation, la licence de Nuvia n’étant pas automatiquement transférable à la firme de San Diego.

En décembre dernier, un jury avait statué en faveur de Qualcomm sur plusieurs points, jugeant que les puces destinées aux PC développées par l’entreprise étaient bien couvertes par l’accord de licence en vigueur. Toutefois, le jury n’avait pu se prononcer unanimement sur d’autres aspects du dossier et Arm avait donc déposé une requête pour un nouveau procès.

Toutefois, les risques de voir ARM retirer ses licences à Qualcomm (ce qui serait un véritable tsunami pour la Tech et le marché des Smartphones) semblent désormais appartenir au passé. Lors de la conférence téléphonique suivant l’annonce des résultats trimestriels de Qualcomm, le PDG Cristiano Amon a déclaré qu’Arm avait renoncé à son « avis de manquement » daté du 22 octobre 2024 et n’avait « aucune intention de résilier l’accord de licence d’architecture » avec Qualcomm.

Bien que Qualcomm demeure l’un des plus gros clients d’ARM, le conflit juridique entre les deux sociétés ne semble néanmoins pas complètement clos et la requête pour un nouveau procès pourrait raviver les tensions dans les mois à venir. Car ARM compte toujours trouver les leviers pour finalement augmenter le coût de ses licences pour Qualcomm : l’affaire n’étant bien sûr au final qu’une histoire de gros sous…

