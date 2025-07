Entre télétravail tacite, boom de #WorkTok et généralisation du « bring your own AI », 2025 rebat les cartes de la productivité. Les organisations capables d’articuler flexibilité, santé mentale et gouvernance technologique prendront une longueur d’avance.

Le monde du travail est en constante évolution, mais les changements observés ces dernières années ont été plus rapides et plus importants que jamais. Ces transformations ont incité les entreprises à repenser leur approche en matière de productivité, de flexibilité et d’engagement des employés. Alors que nous avançons dans l’année 2025, les progrès technologiques rapides, l’attention accrue portée au bien-être des employés et la demande croissante de flexibilité sont au cœur de cette mutation.

Pour les entreprises, rester en phase avec ces tendances est un enjeu qui va bien au-delà de la simple nécessité de rester compétitif. Il s’agit de créer un environnement de travail propice à la croissance, à l’innovation et à la pérennité. De leur côté, les employés recherchent des environnements de travail qui correspondent à leurs valeurs, leur offrent une certaine flexibilité et accordent une place importante à leur santé mentale et à leur développement professionnel. En s’adaptant à ces nouvelles tendances, les entreprises peuvent à la fois attirer et fidéliser les meilleurs talents, tout en restant flexibles et résilientes dans un monde en constante évolution. Examinons de plus près les tendances qui façonnent le monde du travail de 2025 et comment les entreprises peuvent tirer parti de ces tendances pour prospérer sur le marché du travail de demain.

Coffee badging

Le « coffee badging » est un moyen pour les employés de remplir leurs obligations professionnelles tout en passant le moins de temps possible au bureau. Voici comment cela fonctionne : les employés viennent au travail pour discuter rapidement avec leurs collègues et prendre un café. Lorsqu’ils estiment avoir rempli leur quota d’heures de présence, ils s’en vont. L’objectif est d’être vu au bureau.

WorkTok

Les réseaux sociaux ont transformé notre façon de communiquer et de consommer l’information, et cette évolution se poursuit jour après jour. #WorkTok est une tendance en plein essor sur TikTok, où les utilisateurs partagent leurs expériences professionnelles, qu’il s’agisse d’anecdotes hilarantes au bureau, de discussions sérieuses sur la culture d’entreprise ou de sensibilisation aux droits des employés. Cette plateforme est devenue un exutoire inattendu mais bienvenu pour les travailleurs, qui peuvent y exprimer leurs opinions, leurs frustrations et leurs réussites.

Snowplow manager

Un « manager chasse-neige » est un supérieur hiérarchique qui assume lui-même une charge de travail excessive plutôt que de la déléguer à son équipe. Il faut imaginer un chasse-neige avançant péniblement sur une route enneigée, dégageant tous les obstacles afin que les autres véhicules et les piétons puissent circuler derrière lui sans encombre. Maintenant, il faut transposer cette image à un manager qui adopte la même approche. À première vue, une telle personne semble incarner le leadership bienveillant par excellence. En réalité, ce type de manager peut devenir un obstacle pour le développement et l’esprit critique des collaborateurs et peut aussi nuire à la réussite à long terme de l’organisation.

No Sick Day / Work from Bed

« Pas d’ arrêt maladie / Travailler depuis son lit » ! C’est exactement ce que cela signifie : il existe depuis longtemps une tendance à « ne pas prendre d’arrêt maladie » dans la culture du travail aux États-Unis, où de nombreux employés continuent de travailler même lorsqu’ils sont malades.

Bien que cette tendance semble s’inverser avec l’arrivée sur le marché du travail de la génération Z, qui prend davantage de congés maladie afin de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la tendance générale à ne pas prendre de congés pour se rétablir reste forte. Selon le rapport 2024 State of Hybrid Work, 72 % des travailleurs hybrides et à distance déclarent qu’ils sont moins susceptibles de se déconnecter complètement et de prendre un congé maladie lorsqu’ils sont malades.

Le concept hushed hybrid

Il s’agit d’un arrangement de travail hybride tacite et non officiel. Plus précisément, les managers autorisent discrètement certains employés de télétravailler ou de travailler de manière flexible, contrairement à la politique de l’entreprise et aux jours où ils devraient être présents sur leur lieu de travail. Cette tendance semble être une réaction discrète à la popularité croissante des politiques de « retour au bureau » imposées par les directions.

Espaces d’isolement sur le lieu de travail

Avec la multiplication des obligations imposées aux employés de revenir au bureau, les employeurs devraient également envisager de créer des « espaces d’isolement » dans leurs locaux. Il s’agit d’espaces où les personnes habituées à travailler dans le calme et la tranquillité de leur domicile peuvent s’isoler pour travailler sans être dérangées. En effet, les employés habitués au télétravail peuvent ressentir un véritable choc culturel lorsqu’ils se retrouvent entourés de leurs collègues.

Apporter sa propre IA

Les chefs d’entreprise doivent faire preuve d’ouverture d’esprit quant à l’utilisation de l’IA pour gagner en efficacité et réduire la complexité des processus. En 2025, les employeurs devront s’attendre à ce que les nouveaux employés apportent leurs propres outils d’IA. Selon le rapport 2024 World Trade Index Report publié par Microsoft et LinkedIn, 78 % des employés utilisent leurs propres outils d’IA au travail.

Les tendances du marché et de l’industrie évoluent au fil du temps. Au fur et à mesure, l’environnement dans son ensemble change. Par conséquent, les chefs d’entreprise doivent se tenir informés des évolutions qui ont un impact sur leurs résultats. Même si ce n’est pas toujours possible, il est important de s’efforcer de comprendre ces évolutions et de laisser aux entreprises le temps de s’y préparer. À terme, ces évolutions aident les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel, ce qui est la principale raison pour laquelle elles doivent être conscientes des tendances futures dans leur domaine d’activité.

Par Frank Weishaupt, CEO d’Owl Labs

