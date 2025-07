Microsoft vient de lever le voile sur la prochaine évolution de Windows 11 : La mise à jour « 25H2 » entre en phase de tests et joue la carte de l’évolution douce pour réduire les risques d’incompatibilités et de bugs de migration. De quoi rassurer les DSI en pleine phase de migration des PC sous Windows 10 et de validation de Windows 11.

Il n’y aura donc pas de Windows 12 en 2025. On s’en doutait depuis plusieurs mois, notamment depuis la refonte de l’équipe Windows. Cette semaine, Microsoft a officialisé l’arrivée de la mise à jour « Windows 11 25H2 » dans les canaux de tests du programme Windows Insiders. Dit autrement, la prochaine mise à jour « 25H2 » est officiellement entrée en phase bêta.

Les premières préversions de cette mise à jour ont ainsi été rendues disponibles auprès des Insiders cette semaine, même si les améliorations attendues ne sont pas encore réellement activées ou restent encore réservées à un petit groupe de testeurs.

Néanmoins, Microsoft accélère le mouvement pour préparer un déploiement grand public massif pour le second semestre 2025, probablement entre septembre et octobre. Cette fenêtre de lancement coïncide stratégiquement avec la fin du support de Windows 10, fixée à octobre 2025.

Une mise à jour qui privilégie fluidité et fiabilité

Reste que « 25H2 » sera une mise à jour moins ambitieuse que « 24H2 » tout au moins au niveau des couches basses du système. Cela nous promet beaucoup moins de problèmes de compatibilité et d’instabilité mais aussi une mise à jour plus rapide, plus fiable, plus légère.

Le code de base entre « 24H2 » et « 25H2 » est d’ailleurs tellement similaire, que bien des nouveautés seront diffusées progressivement en mode « désactivé » d’ici Octobre pour ensuite être « activées » le jour J. « Les nouvelles fonctionnalités que nous développons pour Windows 11, la version 25H2 font partie de la branche version 24H2. Lorsque le nouveau code est terminé, nous l’incluons dans les LCU mensuels pour Windows 11 version 24H2 dans un état Désactivé » explique Microsoft dans un billet de blog.

Quant aux nouveautés attendues, on sait déjà que l’essentiel des améliorations de « 25H2 » se concentrent sur le menu Démarrer avec un important relooking et une volonté de retrouver une efficacité et une productivité qu’il avait perdue au lancement de Windows 11 par une trop grande simplification.

En outre, « 25H2 » devrait apporter son lot de nouveautés dédiées aux seuls « Copilot+ PC », à l’instar du nouveau moteur Phi-Mu de recherche agentique intégré au cœur de l’outil « Paramètres » du système.

