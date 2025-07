Grâce à une levée record de 359 millions de dollars, Cato Networks accélère son offre SASE modernisée à l’IA pour mieux répondre aux attentes pressantes de DSI et RSSI en quête de convergence et de simplicité.

Fondée en 2015 à Tel-Aviv, Cato Networks s’est fait connaître en unifiant réseau et sécurité au sein d’une plateforme cloud-native, bien avant que Gartner n’invente l’acronyme Secure Access Service Edge (SASE) quatre ans plus tard. Dès son lancement commercial en 2016, Cato a proposé de regrouper dans un même service cloud, un SD-WAN, une passerelle web sécurisée, un pare-feu nouvelle génération et une solution ZTNA avant d’y ajouter plus récemment un XDR.

La licorne israélienne vient de boucler un tour de table Série G de 359 Millions de Dollars, mené par Vitruvian Partners et ION Crossover Partners. La valorisation dépasse désormais 4,8 milliards de dollars et le financement total franchit la barre du milliard.

Pour Shlomo Kramer, co-fondateur et CEO mais aussi figure emblématique de la cyber-sécurité et déjà co-fondateur de Check Point puis d’Imperva, cette opération « acte la maturité d’une entreprise qui affiche plus de 3 500 clients grands comptes et une croissance à deux chiffres ». Après dix ans de R&D, ajoute-t-il, « l’IA est intégrée dans l’ADN de l’infrastructure : elle élimine le bruit, accélère les workflows et éclaire les décisions de gestion des risques. »

Pourquoi cette montée en puissance intéresse-t-elle les DSI et RSSI ? Parce qu’il valide la bascule vers une architecture convergée où les firewalls, proxys et SD-WAN hétéroclites laissent place à une unique couche de services cloud. À l’heure de la pénurie de talents cybersécurité, réduire la complexité opérationnelle devient vital. Or le cœur de l’offre, le Cato SASE Cloud, repose sur un backbone privé maillé autour de plus de 85 points de présence (PoP) interconnectés par des liens de niveau 1, garantissant une latence homogène et un SLA de 99,999 %. Son approche converge réseau et sécurité dans une pile logicielle unique, conforme à la définition Gartner du SASE “mono-vendeur”. En 2023, l’éditeur a généralisé l’Universal ZTNA pour appliquer une même politique d’accès « Zero Trust » à tous les employés, qu’ils soient au bureau ou en télétravail, et a étendu la plate-forme avec un XDR natif dopé à l’IA. Cato promet des mises à jour continues sans interruption, une gouvernance centralisée et une visibilité globale du trafic.

Le marché lui-même est en pleine effervescence : Gartner table sur un taux de croissance annuel moyen de 26 % pour le SASE, qui devrait peser 28,5 milliards de dollars d’ici 2028. Cato revendique, pour sa part, une progression de 46 % de son ARR en 2024, qui s’élève désormais à 250 millions de dollars, signe que la demande dépasse la moyenne du secteur.

En juillet 2024, Gartner a fait entrer Cato dans le quadrant des « Leaders » de son Magic Quadrant pour le SASE mono-vendeur, aux côtés de Palo Alto Networks et Netskope, récompensant aussi bien l’exhaustivité de la vision que la capacité d’exécution.

Les nouveaux fonds serviront à renforcer les briques IA de détection et de réponse, à enrichir le socle technologique (DEM, sécurité LAN, IoT/OT, XDR, ZTNA…) et à étoffer le réseau mondial de partenaires pour répondre à la pression internationale. « Nous avons consacré la dernière décennie à façonner la prochaine génération de cybersécurité », résume Vitruvian Partners. « Cette levée va permettre à Cato de pousser plus loin la convergence réseau-sécurité à l’ère de l’IA. » Avant une introduction en bourse ? C’est le scénario envisagé par la presse israélienne qui voit l’entreprise faire son IPO début 2026.

