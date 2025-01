Google s’intéresse de nouveau à la XR et aux expériences immersives d’autant que l’IA leur ouvre de nouveaux horizons. La firme annonce le rachat d’une partie de l’activité « XR » VIVE de HTC pour mieux enrichir l’univers de son nouveau système « Android XR ».

Au CES 2025, Google avait officialisé la sortie d’Android XR, une édition spéciale d’Android spécialement réaménagée pour l’ergonomie et les gestuelles propres aux casques de réalité mixte « AR/VR » et autres lunettes de réalité augmentée/étendue. Une preuve d’un regain d’intérêt de Google pour des technologies que la firme avait abandonnées après l’échec de ses Google Lens.

Cette semaine, un peu à la surprise générale, Google a fait un pas décisif pour revenir plus fort encore dans l’univers de la « XR » (terme générique regroupant réalité augmentée ‘AR’, réalité virtuelle ‘VR’, réalité mixte ‘MR’) : la firme américaine annonce acquérir « une partie du Business XR » de HTC sans réellement préciser de quelle « partie » il s’agit.

Pour rappel, Google avait déjà racheté la division smartphone de HTC en 2017 (pour plus d’un milliard de dollars) afin de donner vie à ses « Pixel » (HTC est depuis revenu sur le marché du smartphone).

Le deal est ici un peu moins important puisque Google n’a déboursé « que » 250 millions de dollars. Mais l’accord prévoir le transfert de propriétés intellectuelles et surtout d’une partie des ingénieurs à l’origine des casques « HTC VIVE ».

HTC va toutefois continuer à commercialiser ses propres casques VIVE (très populaires dans l’univers professionnel de la réalité virtuelle) à commencer par ses VIVE PRO, VIVE XR Elite, ses lunettes VIVE Flow et son nouveau VIVE Focus Vision. Le constructeur précise en effet de son côté que « l’engagement de HTC à fournir des solutions XR VIVE innovantes comme le VIVE Focus Vision demeure inchangé, avec les gammes de produits et solutions existantes qui continueront d’être supportées et développées sans interruption ».

Autrement dit, Google ne récupère la division hardware XR de HTC mais plutôt les compétences logicielles et les expériences de réalité mixte (ainsi que les propriétés intellectuelles) qui accompagnent les casques VIVE afin d’enrichir rapidement l’univers Android XR.

Reste que ce rachat tend à démontrer que les expériences immersives sont redevenues une priorité chez Google d’autant qu’avec l’IA générative leur potentiel est désormais décuplé. Après tout, sur le fond, Android XR est un système qui vise à implanter l’IA de Google au cœur des expérience de « Spatial Computing » et d’ « Ambiant Computing ».

Un rachat qui démontre également que la firme américaine semble bien décidée à ne pas trop laisser les coudées franches à son partenaire Samsung (qui doit introduire un casque XR animé par Android XR en 2025) et à faire face plus directement à Meta (avec ses populaires casques Quest et leur système HorizonOS) et à Apple (avec son casque Vision Pro et son visionOS).

À lire également :