Horizon OS de Meta et VisionOS d’Apple ont un nouveau concurrent. Et il est directement signé Google. Android XR dérive d’Android mais bénéficie de fonctionnalités et optimisations spécialement pensées pour la réalité mixte et les expériences immersives.

En avril dernier, Meta officialisait l’ouverture de son système d’exploitation « Horizon OS » qui anime ses casques Meta Quest. L’idée consistait à permettre à des concurrents des casques Meta d’adopter plus largement sa plateforme et ses applications afin d’étendre le marché.

L’autre objectif était aussi de s’affranchir de Google. Horizon OS dérive de la version open source d’Android avec tout un ensemble de bibliothèques, API, gestuelles et trouvailles ergonomiques destinées à favoriser la création d’applications en réalité mixte VR+AR.

Apparemment, Google n’a pas l’intention de laisser les coudées franches à Meta et veut reprendre position dans l’univers de la VR. L’éditeur annonce Android XR, une nouvelle plateforme de réalité mixte, un nouvel OS pour casques de réalité virtuelle et lunettes de réalité augmentée. Développée en collaboration avec Samsung (qui en bénéficiera en premier) et Qualcomm (qui vient d’annoncer parallèlement sa nouvelle puce Qualcomm Snapdragon XR2), Android XR se distingue par son architecture ouverte et unifiée, conçue pour supporter aussi bien les casques que les lunettes connectées.

La plateforme s’appuie sur un ensemble d’outils de développement éprouvés :

– La librairie ARCore d’Android pour la gestion de la réalité augmentée

– Android Studio et Jetpack Compose pour le développement natif

– Unity et OpenXR pour la création d’expériences immersives

Mais Android XR embarque également Gemini, l’assistant IA de Google. Un atout que l’éditeur veut très différentiateur et à même de transfigurer les interactions en offrant des expériences plus fluides, plus naturelles (avec notamment un usage intensif de la voix) et contextuelles.

Au passage, on notera que même si Android XR propose des versions nouvelles et enrichies de ces outils bien connus, leur présence garantit aussi la compatibilité des applications XR existantes sur mobiles et tablettes avec le nouvel OS qui ne démarre donc pas de zéro.

Le premier casque à disposer du nouvel OS sera signé Samsung. C’est le fameux « Project Moohan » en gestation depuis de nombreux mois et dont on devrait probablement en découvrir les contours le mois prochain à l’occasion du CES de Las Vegas. Mais Google explique déjà avoir signés d’autres accords de partenariat avec des acteurs comme le français LYNX mais aussi Sony et XReal dont les prochains casques et lunettes devraient embarquer Android XR.

Google annonce également travailler avec Magic Leap.

Il est important de signaler qu’Android XR ne vise pas uniquement les casques de réalité mixte façon Meta Quest 3 ou Apple Vision Pro mais également ce que Google appelle les lunettes ‘All Day’ (à l’instar des Ray Ban de Meta) que l’on porte toute la journée et qui sont capables d’interagir en continu avec l’écosystème Android et l’assistant UA, fournissant au porteur des informations contextualisées (itinéraire, traduction, résumés de messages) sans avoir besoin de sortir son smartphone.

Et bien évidemment, Android XR est nativement intégré à tout l’écosystème de services connectés de Google (YouTube, Google TV, Google Photos, Google Maps, Google Play, Chrome). Google a même adapté sa fameuse fonction « Circle to Search » pour l’interaction gestuelle des casques VR.

Reste maintenant à vérifier la réaction de Meta avec son Horizon OS qui ne semble pas avoir séduit d’autres constructeurs jusqu’ici. Meta pourrait continuer à faire cavalier seul, rejoindre l’univers Android XR ou dériver les futures versions d’Horizon OS d’Android XR plutôt qu’Android.

À lire également :