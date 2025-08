Créer une boutique en ligne à partir d’un simple prompt n’est plus de la science-fiction. L’IA permet désormais de générer en quelques minutes des sites e-commerce fonctionnels, personnalisés et prêts à l’emploi. Une révolution qui simplifie l’une des étapes historiquement les plus chronophages du e-commerce.

Pour de nombreuses enseignes, le replatforming (ou migration) e-commerce est un challenge, souvent long, coûteux et complexe à gérer. Il est pourtant indispensable pour rester compétitif, gagner en agilité, réduire son TCO et moderniser son infrastructure. En s’appuyant sur les avancées de l’IA générative, une nouvelle approche du replatforming se dessine pour les DSI : plus rapide, plus souple, et potentiellement automatisée.

Nécessité stratégique mais complexité opérationnelle

Les plateformes e-commerce historiques ont montré leurs limites : rigidité, dette technique, mauvaise intégration avec les outils métiers, expérience client figée. Les entreprises paient aujourd’hui cher la maintenance d’une structure qui freine leur agilité.

Pourtant, migrer vers une plateforme de nouvelle génération peut générer de vraies économies. Une étude Forrester estime un gain de 5,8M$ sur trois ans, avec un ROI en moins de 15 mois. Mais trop souvent, la peur de l’instabilité prend le dessus. En effet, un replatforming, ce n’est pas seulement un chantier IT. C’est un projet global qui implique les différents métiers, de la logistique jusqu’aux prestataires. Et si cette complexité technique et organisationnelle pouvait être déléguée à l’IA ?

L’IA comme future architecte du e-commerce

L’inspiration vient d’un autre secteur : les semi-conducteurs. En 2024, DeepMind (Google) a présenté AlphaChip, une IA capable de générer l’architecture de puces électroniques plus rapidement et plus efficacement que des ingénieurs humains.

Le parallèle est tentant, car une plateforme e-commerce est elle aussi un assemblage de briques interconnectées. Une IA dédiée et bien calibrée pourrait, demain, proposer en quelques minutes un plan d’architecture optimal à partir d’un simple prompt d’un DSI. Exemple : « Je veux une plateforme headless, multilingue, avec gestion de stocks unifiés, compatible Shopify, et ouverte aux APIs. » L’IA génèrerait alors une cartographie technique, des choix de briques cohérents, des connecteurs adaptés, voire même des scripts d’intégration.

Ce changement de paradigme transformerait le rôle des DSI : de maîtres d’œuvre, ils deviendraient stratèges. Capables de définir des priorités, de tester plusieurs architectures, de simuler différents scénarios, sans passer des mois en ateliers ou en appels d’offres. Cette IA architecte ouvre aussi des perspectives pour les ETI, souvent freinées par les coûts du conseil et le manque de ressources internes. Le replatforming deviendrait plus court, plus accessible et moins cher.

Gouverner ses données pour ne pas subir sa transformation

Pour profiter de cette nouvelle approche, les marques doivent avant tout structurer leurs données. Sans cela, l’IA tournera à vide. À l’inverse, une entreprise qui possède une cartographie claire de ses datas bénéficiera d’un effet de levier considérable.

Le vrai sujet devient donc celui de la gouvernance de l’architecture e-commerce : quels outils ? quelle stratégie ? quelle souveraineté ? Certaines architectures générées par IA sont tellement optimisées qu’elles en deviennent illisibles pour des humains. Faut-il dès lors privilégier la performance ou la transparence ?

Ce débat est stratégique, surtout dans un contexte où la cybersécurité, la sobriété numérique ou la maîtrise des coûts cloud deviennent des critères majeurs pour les entreprises. Il ne s’agit pas de foncer tête baissée dans l’automatisation, mais de préparer le terrain, en rassemblant et gouvernant en premier lieu ses données pour garder le contrôle.

L’IA ne va pas remplacer les équipes digitales, mais elle va profondément transformer leur rôle. En automatisant l’architecture technique, elle libère du temps, réduit les cycles, et redonne de l’agilité aux organisations. Le replatforming, longtemps perçu comme un mal nécessaire, peut devenir un avantage concurrentiel.

Par Florimond de Tinguy, VP Sales Europe de l’Ouest de VTEX

