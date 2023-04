Zoom organise ce jour son premier « ZOOM DAY » en France. En toile de fond, les solutions Zoom bien sûr mais aussi les bonnes pratiques collaboratives dans un monde du travail hybride. Un évènement suivi en direct au Palais de Tokyo par InformatiqueNews et IT for Business qui y déplacent leur studio vidéo pour rencontrer experts, responsables IT et clients… Un Zoom French Day 2023 à suivre en direct dès midi…

Les rédactions d’informatiqueNews et IT For Business ont déplacé aujourd’hui leur studio sur le Zoom French Day 2023 au palais de Tokyo, c’est l’occasion de revenir sur l’éco système de la marque emblématique des nouveaux environnement de travail hybride. Retrouvez ci-dessous le programme complet du plateau TV en direct à partir de 12H10 :

La grande interview – Etienne Aubourg , CIO Advisor – Zoom

, CIO Advisor – Interview partenaire – Romain Vital , Country Manager for France & Southern Europe – DTEN

, Country Manager for France & Southern Europe – Interview partenaire – Arthur Kachka , Head of Direct Engagement for France and Benelux – Logitech

, Head of Direct Engagement for France and Benelux – Interview partenaire – Fabrice Berthelot , Directeur division collaboration audio-vidéo – Poly

, Directeur division collaboration audio-vidéo – Cas d’usage – Antoine Pin , Responsable du Support Pédagogique – EM Lyon Business School

, Responsable du Support Pédagogique – Cas d’usage – Christophe Roussy , Chef de Projet Innovation IT- Grenoble Ecole de Management

, Chef de Projet Innovation IT- Cas d’usage – Christophe Vincent , Responsable du pôle Système Télécom Sécurité – Agence de Biomédecine

, Responsable du pôle Système Télécom Sécurité – La grande interview – Charlotte Nizieux , Directrice Marketing – Zoom France

, Directrice Marketing – La grande interview – Habib Aouad, Directeur – Zoom France