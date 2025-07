Marre des décisions prises à l’instinct ? Branchez vos ERP et SCM sur le process mining : vous verrez où l’argent se volatilise et comment gagner en cadence sans rogner la conformité. En exploitant les journaux d’événements de vos ERP, SCM et CRM, le process mining cartographie objectivement vos parcours métier. Cette visibilité accélère la réduction des coûts, renforce la conformité CSRD et fait du cloud un levier d’agilité. Explications…

Les données constituent désormais le véritable carburant des entreprises. Elles sont la clé pour décrypter les attentes des clients, propulser l’innovation et répondre aux exigences réglementaires les plus strictes. Mais combien d’entreprises françaises s’appuient réellement sur la puissance des données pour optimiser leurs processus métier ? L’analyse intelligente des données issues des journaux d’événements leur ouvrirait pourtant la voie à une réduction des coûts, à une efficacité accrue et à une meilleure gestion des risques réglementaires.

Face à l’instabilité politique et aux turbulences économiques, le process mining offre aux entreprises l’agilité nécessaire pour absorber les chocs. Cependant, le chemin n’est pas toujours direct. La rentabilité la plus rapide viendra alors des logiciels d’entreprise intégrant nativement de telles capacités.

Une optimisation axée sur les données

Les données sont l’alpha et l’oméga de l’entreprise moderne. Si certaines en sont plus conscientes que d’autres, le contexte macroéconomique actuel sonne le glas des décisions et des hypothèses basées sur l’intuition. L’importance des enjeux exige une culture de décision fondée sur l’analyse active des données, et non leur simple collecte, afin d’optimiser les processus.

C’est là que le process mining prend toute sa dimension. Il consiste, pour résumer, à analyser les journaux d’événements des logiciels clés, comme les progiciels de gestion intégrés (ERP), les logiciels de gestion de la supply chain (SCM) et de gestion de la relation client (CRM), pour en extraire la substantifique moelle. Les outils les plus performants permettent de distinguer comment les processus métier sont exécutés au quotidien, par rapport à ce qu’ils devraient être dans l’idéal. Ces précieuses informations peuvent ensuite être utilisées pour réduire les écarts et corriger les inefficacités. Il ne s’agit pas uniquement d’observer, mais bien de générer des informations exploitables au cœur de l’entreprise.

Agilité, efficacité, innovation

Cette visibilité complète sur les processus permet aux entreprises de débloquer leur performance. Les bénéfices apportés par le process mining sont multiples. Il permet notamment : de déceler et d’éliminer les goulets d’étranglement qui pénalisent la production, la logistique, le support informatique et la facturation ; d’identifier et de supprimer les pertes et gaspillages, en évitant par exemple que des efforts soient inutilement dupliqués ; de fluidifier et d’améliorer l’expérience client, en réduisant les points de friction ; mais aussi, de discerner plus clairement les secteurs où l’automatisation peut améliorer leurs processus.

Par ailleurs, le process mining assure la conformité en détectant les écarts réglementaires, réduisant ainsi les risques et les coûts associés (financiers et réputationnels). Il s’agit là d’un avantage clé pour les entreprises confrontées à des réglementations strictes comme la Directive européenne CSRD sur le reporting de durabilité des entreprises et le Passeport numérique des produits (DPP).

Au-delà des gains de productivité et d’efficacité, le process mining crée de nouvelles opportunités de revenus pour les entreprises qui, en analysant l’interaction des clients avec les services existants et en simulant l’impact de nouveaux services, peuvent ainsi développer leur offre.

Accélérer le délai de rentabilisation

Les outils existent déjà pour transformer le potentiel du process mining en avantages concrets, mais leur efficacité varie. Les entreprises gagneront à privilégier les logiciels qui automatisent l’analyse du process mining et présentent les résultats de manière visuelle et intuitive. Pour bénéficier d’informations réellement exploitables, il est souvent nécessaire d’explorer les causes profondes des inefficacités. La capacité de suivre l’évolution des performances et de réaliser un benchmark de leurs processus par rapport à leurs pairs ou à des objectifs internes se révèlera tout autant pertinent.

Enfin, l’intégration facile des outils de process mining aux sources de données essentielles (les solutions logicielles qui permettent à une entreprise moderne de fonctionner normalement) est un facteur de succès déterminant. L’un des moyens les plus rapides et les plus simples pour y parvenir est d’opter pour les suites cloud capables d’intégrer les informations de process mining dans des plateformes telles que l’ERP et le SCM. Une approche bien plus efficace que des intégrations manuelles complexes. Pour obtenir l’adhésion des dirigeants sur un projet, il est indispensable d’en démontrer rapidement la valeur ajoutée et les solutions pré-intégrées permettent d’atteindre un retour sur investissement tangible en quelques mois.

Aussi séduisantes que soient les offres pré-packagées, elles doivent également offrir la flexibilité dont les utilisateurs ont besoin pour créer des flux de processus personnalisés, permettant ainsi d’étendre les capacités existantes sans repartir de zéro.

Faire face à l’incertitude

Pour les entreprises françaises qui peinent encore avec des logiciels d’entreprise sur site lourds, rigides et potentiellement vulnérables, le process mining offre une motivation supplémentaire de taille pour accélérer leur migration dans le cloud. Face à l’instabilité mondiale, il apporte ce dont chaque entreprise a besoin : la capacité de s’adapter rapidement aux fluctuations du marché. Ainsi, améliorer l’agilité de l’entreprise signifie avant tout renforcer sa résilience pour l’avenir.

Par Jean-Roland Brisard, VP Solution Consulting, Infor

