Seagate annonce son intention d’acquérir Intevac, spécialiste des systèmes de traitement par dépôt de films minces utilisés dans la fabrication des disques durs. Cette opération 100 % en numéraire, évaluée à environ 119 millions de dollars, doit aider Seagate à mieux maîtriser sa chaîne de production pour gagner en compétitivité.

Tout comme la bande, le disque dur aussi fait de la résistance. En pleine transformation depuis l’arrivée du SSD, les disques durs continuent de représenter une solution économique, efficace et finalement peu énergivore (un disque qui ne tourne pas ne consomme rien) pour le stockage de très grandes quantités de données semi-froides. Et avec des innovations comme HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) qui augmentent leur densité de stockage, ils continuent de trouver leur place, notamment dans les infrastructures cloud.

Fondée en 1991, Intevac conçoit des systèmes essentiels à la fabrication et à l’amélioration des disques durs, notamment grâce à sa technologie HAMR qui optimise la densité et la performance de stockage.

En acquérant ce fournisseur de technologie clé, Seagate va disposer d’un plus grand contrôle sur toute la chaîne de fabrication des disques et pouvoir se montrer plus compétitif face à ses principaux concurrents que sont WD et Toshiba.

Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d’Intevac recevront 4,00 dollars par action, auxquels s’ajoutent un dividende spécial unique de 0,052 dollar et un dividende trimestriel régulier de 0,05 dollar par action. Ce dispositif, représentant une prime de 45 % par rapport au cours de clôture de 2,83 dollars du 11 décembre 2024 et de 21 % par rapport à celui de 3,38 dollars enregistré le 12 février 2025, illustre la valeur assurée de l’opération.

La procédure prévoit une offre publique de rachat ciblant initialement plus de 50 % des actions d’Intevac, suivie d’une fusion pour acquérir le solde des titres, le tout sous réserve des conditions habituelles. L’accord a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration d’Intevac et soutenu par ses deux principaux actionnaires, représentant ensemble environ 22 % du capital.

La clôture de l’opération est attendue fin mars ou début avril 2025. Seagate prévoit que cette acquisition contribuera favorablement à ses résultats non-GAAP sur le long terme, avec un impact limité à court terme.

