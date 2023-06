Efficacité, sécurité, fiabilité, robustesse, et durabilité… Voilà ce que l’on attend aujourd’hui des datacenters et des infrastructures de stockage qui préservent les données. Mais pour relever ces défis et améliorer l’efficience des datacenters, une nouvelle génération de stockage intelligent s’impose.

A l’heure où le numérique est devenu le socle de nos économies, les datacenters occupent une fonction cruciale. Véritables moteurs de l’information alimentés par les données, ils concentrent les infrastructures informatiques indispensables dans nos quotidiens. Ils sont le pilier de tous les services numériques que nous utilisons dans nos vies professionnelles et courantes. Véritable place de marché, les datacenters fournissent aux entreprises l’interconnexion dont elles ont besoin pour collaborer de manière instantanée et en toute sécurité avec leur écosystème : clients, fournisseurs, partenaires… En septembre 2022, la France comptait 264 datacenters selon Cloudscene / Statista, dont plus de 50 concentrés dans la région Ile-de-France. Tout comme l’activité qu’ils soutiennent, ces datacenters connaissent un fort développement. En effet, à l’ère du big data, le rapport prévisionnel Global DataSphere 2022 d’IDC estime que 221 zettaoctets de données seront générés dans le monde en 2026.

Mais leur criticité implique de facto de nombreux enjeux, notamment en termes d’efficacité, de sécurité, de fiabilité, de robustesse, de durabilité ou encore de simplification des usages. Alors dans ce contexte, comment tirer parti de ce moteur économique des datacenters et de ce carburant qu’est la donnée ? Quelles sont les clés qui permettent de gagner cette course vers l’efficience numérique devenue nécessaire à la croissance des entreprises ?

Tour de qualification d’un stockage optimum

Face à la place prépondérante des datacenters, une qualification des nombreux enjeux est indispensable pour assurer un stockage intelligent. Au premier rang de ces priorités figure celle de la fiabilité, pour garantir l’indispensable continuité de service. En effet, une récente étude de l’Uptime Institute estime que plus de 60 % des pannes de datacenters engendrent une perte totale d’au moins 100 000 dollars, à l’instar de la panne de 73 heures chez Roblox qui lui a coûté environ 25 millions de dollars en réservations perdues.

La sécurité figure parmi les enjeux cruciaux au vu de la sensibilité des données, mais aussi de la recrudescence et de l’ingéniosité des cyberattaques qui en découlent. D’après un rapport IBM, en 2022, une violation de données coûtait en moyenne 5 millions de dollars aux entreprises, sans compter les atteintes à la réputation et à la confiance bien plus préjudiciables.

A l’ère du big data et de la croissance exponentielle des données, l’efficacité évolutive est indispensable pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de stockage et de traitement de données, mais aussi pour s’adapter rapidement aux évolutions technologiques ou aux besoins des clients.

La robustesse du stockage est primordiale pour assurer la performance des applications et services en ligne critiques des organisations. Elle requiert vitesse, résistance et longévité de stockage notamment face aux nombreuses perturbations de l’environnement : interférences acoustiques, chaleur excessive, variations d’alimentation… Notons que des chercheurs de l’université du Michigan et de l’université de Zhejiang ont découvert un nouveau type d’attaque informatique. Appelée BlueNote, elle utilise des interférences acoustiques pour causer des erreurs et des dommages dans un disque dur.

Bien que connexe à la robustesse, la durabilité devient un facteur clé à part entière et doit intégrer une démarche holistique de cycle de vie des solutions de stockage : de l’éco-conception à la revalorisation. Porté par l’Arcep et l’Ademe, cet engagement en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale numérique ne se limite pas aux institutions, il implique tous les acteurs de la société, des entreprises au grand public.

Enfin, rappelons également les enjeux de simplification de gestion pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer l’agilité.

Piloter la course vers l’efficience du stockage

Au regard de cet état des lieux des enjeux, la voie d’une nouvelle génération de stockage intelligent se dessine pour propulser l’efficience des datacenters. La quête de fiabilité pourra être adressée avec des solutions d’auto-réparation qui réduisent les temps d’arrêt, les interventions humaines, et même les déchets électroniques en régénérant directement les disques défectueux « in situ ».

L’intégrité des données peut être assurée par l’auto-chiffrement qui offre une protection en stockage statique, comme en cas de transfert. Grâce à un logiciel tiers, les mots de passe ne peuvent pas être piratés car ils sont chiffrés. La certification FIPS inviolable permet ainsi de rendre visible toute altération physique, le cas échéant.

L’efficacité évolutive pourra quant à elle s’appuyer sur la haute densité, dans un format réduit, et la compatibilité multi-hôtes permet de partager les données sur plusieurs réseaux et applications, éliminant alors les silos.

La robustesse peut être soutenue par une architecture intelligente et des contrôleurs actif/actif redondants, qui réduisent la latence et permettent de gagner en réactivité. Les châssis modulaires permettent même de protéger les données dans les environnements difficiles, assurant performance et longévité.

Des progrès significatifs ont été accomplis en matière de solutions de stockage durables. Elles intègrent désormais une éco-conception (emploi de matériaux recyclés, mais aussi recyclables), l’extension de la durée de vie notamment (grâce à l’auto-réparation) ou encore la revalorisation sécurisée (collecte, reconditionnement et redéploiement) afin de minimiser l’impact environnemental et s’inscrire dans une démarche de green IT.

Enfin, les consoles web offrent une simplification de déploiement et de gestion dans un espace centralisé. Elles accélèrent et facilitent la configuration comme le pilotage en intégrant les diagnostics et mises à jour sans interruption de service.

Les données sont devenues le carburant de nos économies, permettant aux entreprises d’innover et de progresser dans un contexte économique incertain et volatile. Un véritable gisement dont nous continuons de percevoir de nouveaux potentiels chaque jour. Pour capter la valeur de cette ressource convoitée mais aussi régulièrement menacée, les solutions de stockage doivent être finement pilotées afin de catalyser l’efficience moteur des datacenters.

Par Scherif Sidibé, Responsable des ventes France et Espagne chez Seagate

