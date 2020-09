La protection des données de santé est un élément critique de la transformation numérique pour votre établissement. Notre métier : connecter les patients, les soignants et personnels des établissements de santé avec leur écosystème, en toute sécurité.

La solution Rainbow Service HDS (Hébergement de Données de Santé) d’Alcatel-Lucent Enterprise est maintenant disponible auprès de votre Business Partner.

Ecoutez notre webinaire

Développée, opérée et hébergée en France et certifiée HDS par l’AFNOR, elle offre un espace efficace de collaboration et de communication à distance et sur sitetout en respectant la sécurité et la souveraineté requises par les écosystèmes de santé.

Venez échanger prochainement avec nos experts sur les thèmes de la sécurité et de la santé connectée :