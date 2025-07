La réglementation DORA impose désormais une maîtrise systémique des risques numériques. Plus qu’une mise en conformité, cette règlementation réinvente vos processus : IA, automatisation et supervision continue absorbent les chocs avant qu’ils ne surviennent. Voici pourquoi et comment…

Depuis le 17 janvier 2025, la réglementation DORA (Digital Operational Resilience Act) est entrée en vigueur, marquant un tournant décisif pour l’ensemble de l’écosystème financier européen. Son ambition : renforcer la résilience opérationnelle numérique des institutions financières face à des menaces cyber de plus en plus nombreuses et sophistiquées.

En France comme dans le reste de l’Europe, banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, fintechs et autres acteurs du secteur doivent désormais démontrer leur capacité à anticiper, résister, se rétablir et tirer les leçons des incidents opérationnels liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC).

Mais où en sont réellement les institutions financières dans cette course à la maturité ? Quels sont les défis persistants, les leviers concrets d’action, et quelles perspectives peut-on entrevoir à moyen terme ?

Un catalyseur de maturité… à deux vitesses

Quelques mois après l’entrée en vigueur de DORA, un constat s’impose : la maturité numérique des institutions financières européennes en matière de résilience opérationnelle reste très contrastée.

Les grandes banques et compagnies d’assurance, souvent déjà engagées dans des démarches avancées de gestion des risques IT et de mise en conformité, affichent un niveau de préparation relativement élevé. Elles ont su mobiliser des ressources dédiées, cartographier leurs risques critiques, renforcer leur gouvernance, et impliquer leur top management dans la conduite du changement.

À l’inverse, les acteurs de taille plus modeste peinent encore à aligner leurs processus et leurs infrastructures sur les exigences de la règlementation. Parmi les obstacles identifiés : la complexité de la cartographie des risques, la dépendance accrue aux prestataires tiers, la collecte et l’analyse automatisée des incidents, ou encore la modernisation de systèmes IT vieillissants et fragmentés.

En ce sens, DORA agit à la fois comme un révélateur de maturité et un accélérateur de transformation. Il impose un saut qualitatif dans la gestion des risques numériques, tout en générant des investissements importants et une pression organisationnelle croissante.

Des enjeux structurels, des réponses systémiques

Au-delà de la conformité, l’enjeu est avant tout stratégique : la résilience opérationnelle n’est plus une option, mais une condition sine qua non pour préserver la confiance des clients et partenaires, garantir la stabilité du secteur, et maintenir la compétitivité sur le marché européen.

Les cyberattaques, de plus en plus nombreuses et sophistiquées, ciblent des chaînes de valeur toujours plus interconnectées. La gestion des risques liés aux fournisseurs externes devient ainsi un enjeu majeur, tout comme la capacité à détecter, contenir et analyser les incidents en temps réel.

Face à cette complexité croissante, la réponse doit être systémique et globale, impliquant :

* Une gouvernance renforcée de la résilience, portée au plus haut niveau de l’organisation.

* L’intégration native de la gestion des risques numériques au cœur des processus métiers.

* L’automatisation intelligente des étapes de détection, d’analyse et de reporting des incidents.

* Une approche proactive de la gestion des tiers, basée sur la transparence, la contractualisation et une supervision continue.

* La modernisation des systèmes d’information, afin de réduire leur fragmentation et faciliter l’orchestration des processus critiques.

IA et Automatisation : leviers clés d’une résilience “augmentée”

L’un des enseignements majeurs de la période actuelle est que la technologie, et en particulier l’intelligence artificielle intégrée aux processus métiers, représente un levier essentiel pour franchir un nouveau cap de maturité. Trop souvent encore perçue comme un simple « assistant » ponctuel, mobilisé à la demande, l’IA déploie tout son potentiel lorsqu’elle est embarquée au cœur des processus — de la gestion des incidents à la conformité, en passant par la supervision des tiers. Elle permet alors de structurer les données, automatiser les contrôles, assurer la traçabilité, mesurer les impacts et évoluer à grande échelle.

Dans cette perspective, DORA ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais comme une formidable opportunité stratégique pour accélérer l’innovation, renforcer la confiance des clients et partenaires, et ancrer durablement une culture de résilience. Les institutions capables d’orchestrer intelligemment IA, automatisation et gouvernance robuste des données prendront une longueur d’avance, tant sur le plan de la conformité que de la compétitivité. Il s’agit désormais d’inscrire la résilience opérationnelle et la cybersécurité « by design » au cœur des stratégies d’entreprise, au service de la performance, de l’innovation et de la confiance.

Par Lamine Bensaid, Account Director chez Appian France

