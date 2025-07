Cato Networks annonce l’intégration de sa solution SASE Cloud avec Microsoft Azure Virtual WAN (vWAN). Une avancée qui vise à simplifier la gestion des réseaux hybrides et multi-cloud pour les entreprises, dans un contexte où la sécurité et l’efficacité de la connectivité restent des enjeux majeurs pour les DSI et les RSSI. Les mots clés « SASE Cloud » et « Azure vWAN » balisent ce nouvel épisode de la transformation digitale.

Fondée à Tel-Aviv, Cato Networks s’est imposée comme l’un des promoteurs du modèle SASE, cette approche qui unifie réseau et sécurité dans le cloud. L’éditeur a plutôt le vent en poupe en ce moment puisqu’il a annoncé fin juin une levée de fonds de 359 millions de dollars qui a porté sa valorisation à 4,8 milliards de dollars.

En s’alliant avec Microsoft Azure vWAN, l’éditeur veut répondre à un problème croissant pour les entreprises : la fragmentation des réseaux entre clouds privés, publics et sites physiques. Cette intégration promet, sur le papier, de raccorder de façon plus transparente différents environnements Azure et de centraliser le pilotage de réseaux complexes.

Objectif d’une telle intégration : offrir une connectivité sécurisée et fluide pour les entreprises utilisant des déploiements Azure distribués (multi-régions, abonnements, VNets).

Un service qui cible les grandes organisations en mutation

Cato met en avant la sécurisation du trafic et l’automatisation de la gestion des accès, via ses propres modules de prévention des menaces et de Zero Trust Network Access (ZTNA). Les discours de Brian Anderson (CTO mondial de Cato) et de Narayan Annamalai (vice-président, Azure Networking) convergent : les DSI vont ainsi gagner en simplicité opérationnelle et pouvoir se recentrer sur la « transformation digitale » de l’entreprise.

L’annonce, qui vise avant tout les entreprises déjà engagées dans des architectures hybrides et multi-cloud, souligne le rôle stratégique des plateformes SASE dans l’évolution des SI. Cato promet une réduction des erreurs de configuration et une meilleure maîtrise des coûts grâce à la centralisation du trafic, tout en garantissant la conformité et la sécurité via l’intégration native avec Azure vWAN.

Une telle intégration garantit :

* une connectivité hybride et multi-cloud simplifiée.

* une réduction des coûts et une optimisation du trafic entre les abonnements Azure via le hub vWAN.

* une sécurité renforcée grâce aux outils de Cato : Prévention des menaces, DLP (Data Loss Prevention), FWaaS (Firewall as a Service), ZTNA universel (Zero Trust Network Access)

Pour Brian Anderson, CTO mondial de Cato Networks, l’intégration avec Azure vWAN doit permettre aux équipes IT de s’affranchir des lourdeurs opérationnelles : « Nous garantissons la couverture mondiale et la résilience attendues, tout en soulageant les entreprises des contraintes techniques. »

