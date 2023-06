Thomas Pagbe reçoit sur le plateau d’InformatiqueNews Benjamin Clauss Directeur Marketing de Kyocera Document Solution en France. C’est l’opportunité de faire le point sur la stratégie de l’entreprise sur le marché français.

Alors que beaucoup de ses concurrents se tournent vers les services IT, Kyocera choisit de renforcer sa présence dans le monde du document, en se concentrant sur l’impression, le numérique et les solutions de gestion du document. Ils ont récemment acquis Everteam, élargissant leur offre sur le monde documentaire.

Kyocera ne se voit pas comme un concurrent des services de signature électronique tels que DocuSign ou Versign, mais comme un partenaire qui intégrerait leur service dans son flux global de gestion des documents.

Quant à la facturation électronique qui va devenir obligatoire à partir de 2024, Kyocera, fort de son expérience sur les marchés étrangers, a déjà commencé à accompagner les entreprises dans ce domaine. Ils s’appuient notamment sur la plateforme étatique Chorus Pro et créent des connecteurs à travers des partenariats technologiques pour simplifier le partage des documents.

Benjamin souligne cependant que la majorité des entreprises ne sont pas prêtes pour la transition vers la facturation électronique, avec pas plus de 20% engagées dans cette démarche. Il insiste sur le fait que la transformation numérique est plus une question d’organisation et de changement de travail que de choix d’outils.

Découvrez ci-dessous l’intégralité de l’interview de Benjamin Claus.

     

Interview réalisée et diffusée en partenariat avec la société Kyocera