A l’heure où les technologies 5G LTE et Wi-Fi 6 émergent, il est tentant pour les responsables des infrastructures réseaux de miser uniquement sur les réseaux 5G pour des raisons de coût et de simplicité évidentes. Aussi la question est de savoir si une technologie l’emportera sur l’autre, si elles coexisteront, ou si elles se compléteront ?

Ce livre blanc examine les nombreux avantages que la technologie Wi-Fi confère à l’entreprise par rapport à la technologie cellulaire et pourquoi le déploiement et le renforcement des infrastructures Wi-Fi est plus que jamais indispensables à l’heure où les organisations se transforment radicalement.

Télécharger le livre blanc Mobilité dans l’entreprise – pourquoi faut-il choisir le Wi-Fi ?