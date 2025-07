Notre émission hebdomadaire « L’invité de la semaine » est en pause estivale. En attendant sa reprise à la rentrée, nous vous proposons chaque semaine de redécouvrir les entretiens les plus marquants en les regroupant autour d’un thème clé. Cette semaine, c’est la « Souveraineté numérique » qui nous sert de fil conducteur. Le sujet est redevenu très chaud depuis l’élection de Donald Trump, et grands témoins, politiques, dirigeants d’associations et PDG d’éditeurs français se sont succédés sur le plateau de Guy Hervier pour explorer ce sujet et partager leurs points de vue…

Depuis plusieurs années, la souveraineté numérique occupe une place croissante dans les débats publics en France comme en Europe : l’idée est de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur numérique, des puces aux centres de données, pour garantir la sécurité, la protection des données et l’autonomie face aux puissances extra-européennes.

Ces dernières années, des initiatives telles que Gaia‑X ou le label SecNumCloud ont tenté d’insuffler une vraie dynamique souveraine sans grand succès.

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le 20 janvier 2025, a finalement servi de révélateur. Sa rhétorique protectionniste et ses pressions sur les droits de douane, l’aide à l’Ukraine ou encore les transferts de données ont clairement mis en lumière la fragilité de l’Europe face à la domination américaine. Ce nouveau mandat agit comme un révélateur des dépendances européennes, dans un marché cloud dominé à 71 % par Amazon, Microsoft et Google.

Parallèlement, en 2025, la géopolitique s’est immiscée comme jamais dans le quotidien des DSI : doivent-ils se projeter sur des fournisseurs locaux, revoir la résilience des chaînes critiques, auditer la conformité au RGPD et au futur EUCS + ? Le CESIN, fédérant 1 200 responsables cybersécurité, a lancé un appel à « l’indépendance coopérative » et à une certification européenne renforcée pour limiter l’exposition aux lois extraterritoriales.

Et ces débats s’étendent aussi à l’intelligence artificielle : la Commission supérieure du numérique a souligné, le 10 juillet 2025, la nécessité d’agir sur toute la chaîne : énergie, puces, algorithmes, compétences. Autonomie stratégique et résilience des écosystèmes IA sont désormais identifiées comme des impératifs industriels et sécuritaires.

Pour les DSI, l’impact est direct : la stratégie IT ne se limite plus à la performance ou à la maîtrise des coûts, elle doit intégrer une dimension géopolitique : diversification des clouds, demande d’infrastructures souveraines, choix de partenaires moins exposés aux pressions extraterritoriales, renforcement de la cybersécurité par des solutions européennes et anticipation des ruptures de chaines. L’autonomie numérique n’est plus un slogan : elle doit désormais structurer les décisions technologiques, les investissements et la capacité des organisations à protéger leurs données et leurs services.

Et nombreux sont ceux venus témoigner de cet impératif sur le plateau de « L’invité de la Semaine ». Il est temps de profiter des vacances pour refaire un point et se forger votre opinion…

« Il faut maintenant passer du discours au carnet de chèques »

Pour une souveraineté numérique française et européenne, il est temps de traduire les discours en actions concrètes et en investissements. Réputé pour son franc-parler et député Modem de la 1ʳᵉ circonscription de Vendée, Philippe Latombe expose sa vision pour une autonomie stratégique, notamment dans le domaine du cloud et de l’intelligence artificielle, et appelle à un sursaut collectif.

<

« On a une dépendance énorme… il faut faire émerger des alternatives européennes »

Face à notre forte dépendance aux technologies étrangères, Alain Issarni, expert réputé du numérique, ancien DSI, et papa de la télédéclaration des impôts en France, tire la sonnette d’alarme. Il analyse les failles de notre système et plaide pour l’émergence rapide d’alternatives européennes crédibles, afin de garantir notre souveraineté.

<

« 15% d’achats européens en IT d’ici 2035, c’est faisable »

Et si 15% des achats informatiques en Europe étaient issus de solutions locales d’ici 2035 ? Le nouveau président du Cigref explique pourquoi cet objectif est non seulement réaliste, mais aussi une première étape essentielle pour reconstruire un écosystème technologique européen solide.

<

« L’économie américaine est forte des faiblesses que nous avons consenties. »

Notre dépendance technologique est le résultat de faiblesses que nous avons nous-mêmes tolérées… trop longtemps. Le délégué général du Cigref, Henri d’Agrain, revient sur les dossiers brûlants du moment, du rachat de VMware par Broadcom à la cybersécurité, et souligne l’urgence de reprendre en main notre destin numérique.

<

« Quand on n’a plus accès à notre propre numérique, ça tourne vite à la catastrophe »

Ne plus avoir accès à notre propre environnement numérique pourrait rapidement mener à la catastrophe. La déléguée générale d’Hexatrust, Dorothée Decrop, met en lumière le dynamisme de l’écosystème cyber français et encourage les entreprises à se tourner vers des solutions nationales pour assurer leur résilience.

<

« Quand on crée un Bleu ou un S3NS, on renforce d’abord un monopole. »

Les alliances entre des entreprises françaises et des géants américains de la tech renforcent-elles vraiment notre souveraineté, ou ne font-elles que conforter des monopoles existants ? Le fondateur de Clever Cloud, Quentin Adam, livre une analyse sans concession sur les stratégies de « cloud de confiance ».

<

« On ne peut pas rester dans une dépendance totale ; il faut des plans B et une diversité dans l’écosystème. »

Pour sortir de la dépendance totale, il est impératif de développer des plans B et de favoriser une plus grande diversité au sein de notre écosystème technologique. Le président de Wimi, Antoine Duboscq, partage ses convictions sur la nécessité d’avoir le choix pour garantir notre autonomie.

<

« État, DSI, citoyen : chacun doit faire un pas et adopter dans sa stack technique un logiciel européen ! »

L’État, les DSI, mais aussi chaque citoyen, ont un rôle à jouer pour soutenir le développement de l’industrie européenne du logiciel. Le fondateur de Jamespot lance un appel à l’action pour que chacun intègre une part de « diversité numérique » dans ses outils du quotidien.