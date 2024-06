Selon Forrester, près de deux tiers des décideurs IT affirment que leur technologie de test n’est pas adaptée aux personas de test dont ils ont besoin pour tirer parti de leur expérience. La pression pour livrer et tester plus rapidement entraine souvent des coûts de maintenance élevés, des pénuries de talents, des problèmes cachés et des retards dans l’exécution.

Hors désormais, les échecs logiciels et les projets en retard sont de moins en moins acceptables par les directions.

Pour accélérer le « delivery » de vos projets IT, OpenText™ DevOps Aviator s’appuie désormais sur les nouvelles technologies d’IA notamment les LLM dernières générations.

Découvrez comment ses puissantes capacités d’IA générative permettent aux développeurs de se prendre en main, d’améliorer la livraison des applications et de découvrir des informations sur les indicateurs clés de la chaîne de valeur numérique afin de leur permettre de fournir des logiciels de haute qualité à une vitesse inégalée.