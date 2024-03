Chaque année, notre confrère IT for Business organise un événement phare de l’écosystème IT français : Les Trophées des DSI(N) de l’Année. Voici les lauréats de cette 25 ème édition des DSI de l’Année!

Déjà un quart de siècle que les Trophées des DSI(N) de l’Année récompensent les DSI et leurs équipes pour le travail de transformation numérique et d’accélération des métiers qu’ils effectuent.

Cette 25ème édition, clôturée la semaine dernière par un grand diner de gala dans le prestigieux cadre du Petit Palais à Paris, aura été marquée par de nouvelles catégories de trophées mais aussi, malheureusement, par l’absence totale de candidature de femmes DSI, une première depuis 2012 ! Une absence aussi regrettée que regrettable qui illustre à la fois le manque de diversité dans les métiers du numérique et des circonstances un peu inhabituelles puisqu’il y a eu en 2023 beaucoup de changements à la tête des DSI avec plusieurs candidates potentielles qui ont – très logiquement – préféré attendre d’être bien installées à leurs nouveaux postes avant de déposer des dossiers.

Cela n’a pas empêché que la fête soit belle et que le Jury – très partiaire – désigne ses grands gagnants de l’année.

Voici le palmarès de cette 25ème édition des DSI(N) de l’Année :

* Grand Prix « DSI de l’Année » : Josselin Ollier, Groupe JJA

* Trophée DSI Transformatrice, catégorie ETI : Josselin Ollier, Groupe JJA

* Trophée DSI Transformatrice, Grand Compte & Administration : François Bottin, Geodis

* Trophée DSI Transformatrice, Secteur public (hors gde adm) : Patrick Duverger, Ville d’Antibes

* Trophée DSI Innovante: Lionel Chaine, Bpifrance

* Trophée DSI Excellence opérationnelle : Sébastien Ponnelle, CFAO Healthcare

* Trophée DSI Coup de Cœur : Pascal Martinez, AG2R La Mondiale

* Trophée Manager Numérique de l’Année : Alain Issarni, NumSpot

