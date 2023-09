Cloud hybride et containers transforment les services informatiques, en offrant une plus grande flexibilité et en ouvrant la voie à des stratégies numériques d’entreprise plus efficaces. Elles invitent encore un peu plus les DSI à se concentrer davantage sur des initiatives stratégiques plutôt que sur les problèmes informatiques quotidiens.

Aujourd’hui, le principal défi technique pour les DSI est de parvenir à déployer et à ajuster les charges de travail à tout moment. Cette flexibilité est rendue possible par l’adoption du cloud hybride, qui facilite le passage d’un cloud privé à un cloud public. Cependant, de nombreuses organisations sont encore entravées par l’ancrage de systèmes hérités, empêchant à la fois les changements rapides et un soutien optimisé. C’est dans ce contexte que le passage au cloud hybride prend tout son sens pour les entreprises.

Libérer du temps pour la stratégie

Le cloud hybride répond aux besoins d’adaptabilité et de rapidité requis par les entreprises. Les solutions basées sur le cloud offrent une myriade d’avantages pour les services informatiques : elles sont souvent plus sûres, plus fiables, plus rapides et offrent un soutien inhérent à la continuité des activités. Elles engendrent indéniablement une réduction des coûts tout en fournissant un socle solide pour la transformation numérique, car il est possible de tirer parti des nouvelles technologies natives du cloud au fur et à mesure de leurs apparitions. En d’autres termes, le cloud libère l’informatique d’un grand nombre de contraintes qui ont entravé les DSI pendant des années.

Plus précisément, les fournisseurs de services clouds autogérés éliminent le besoin pour les SI de se consacrer quotidiennement aux opérations. Ils proposent une solution à locataire unique adaptée aux besoins individuels en matière de performance, de sécurité, de conformité réglementaire et de protection des données. Les responsables informatiques peuvent ainsi se consacrer à des tâches apportant une réelle valeur ajoutée, comme l’analyse de données, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre de stratégies différenciatrices et concurrentielles.

Les conteneurs changent la donne

Si le cloud hybride est omniprésent, c’est en grande partie grâce à la montée en puissance des conteneurs. Une étude de Gartner publiée en mai 2023 prévoit que 15 % des charges de travail sur site seront exécutées dans des conteneurs d’ici 2026, contre seulement 5 % en 2022. Les conteneurs d’applications permettent la granularité et la modularité que les organisations recherchent aujourd’hui. Cette approche apporte de la flexibilité aux systèmes informatiques et à l’ensemble de l’entreprise

Auparavant, il était quasiment impossible d’effectuer des changements rapidement, à cause d’applications vastes, complexes et aux multiples dépendances. Les conteneurs, quant à eux, autorisent la portabilité des plateformes sur site vers les clouds publics ou privés, grâce à l’ajout de clusters. Ils peuvent aisément accroître les performances ou renforcer la résilience et s’intègrent parfaitement au concept de « cloud-bursting ». Ce dernier désigne la surmultiplication soudaine de la capacité pour gérer les pics de demande en ajoutant de petites charges de travail virtualisées, isolées et sécurisées. Les systèmes de conteneurs constituent une excellente plateforme pour l’avenir, tout comme les architectures « Cloud-native », « Serverless » et « Platform as a Service ».

Poser les enjeux essentiels au cœur des entreprises

Les organisations matures peinent à toujours déplacer de manière continue leurs charges de travail stratégique vers un environnement hybride optimisé. Au fil du temps, la tendance s’est éloignée de l’approche traditionnelle « lift and shift », consistant à migrer une application ou une activité d’un environnement à un autre sans apporter de modifications fondamentales. Aujourd’hui, l’approche pragmatique prônant la modernisation des applications est à privilégier, tel que le cloud natif.

Les entreprises doivent réfléchir au choix de leur fournisseur de service cloud et à la gestion qui en découle. Par exemple, la dépendance à l’égard d’un unique fournisseur de plateforme cloud peut s’avérer problématique, et un fournisseur couvrant plusieurs plateformes est nécessaire. La capacité à effectuer des transitions fluides d’un environnement cloud à un autre est très précieuse car cela permet à l’entreprise de faciliter le fonctionnement de certaines charges de travail, notamment sur AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

Enfin, les entreprises doivent envisager soigneusement le déploiement et la responsabilisation de leur personnel, mais il est également essentiel d’établir un budget et une configuration nécessaire afin d’étudier la manière dont l’informatique peut faire la différence dans l’organisation.

Par Vijay Raman, Vice President, Products and Technology, Ibi, une division du Cloud Software Group.

