Acteur clé du monde IT, VMware vit une année charnière avec un rachat en cours par Broadcom mais aussi l’arrivée d’innovations majeures dans vSphere 8. Pour évoquer l’actualité et l’avenir de l’éditeur, Marc Dollois, Directeur Général de VMware France est l’invité de la semaine.

Le paysage de la virtualisation et du cloud computing a connu de profondes évolutions au cours des dernières années. Mais VMware a su rester l’un des acteurs clés des infrastructures IT des entreprises. Alors que son rachat par Broadcom vient encore d’être repoussé et demeure toujours incertain, l’éditeur poursuit sa quête d’innovations pour aider les entreprises à transformer leur IT pour un monde multicloud hybride mêlant VM et containers avec la même agilité.

Pour évoquer les dernières innovations en matière de virtualisation et d’industrialisation des containers et de Kubernetes, Marc Dollois, Directeur Général de VMware France est l’invité de Guy Hervier.

Ensemble, ils évoquent les évolutions de vSphere et Tanzu, les dernières cyberattaques sur les hyperviseurs, les solutions Digital Workspace de VMware, et les besoins de simplifier les infrastructures multicloud et hybrides.

Bien évidemment, ils déchiffrent ensemble les échéances autour du rachat par Broadcom alors que la Commission Européen doit statuer sur le sujet le 17 juin prochain. Marc Dollois revient ainsi sur les raisons, avantages et risques supposés liés à ce rachat mais aussi et surtout sur les synergies qui le justifient pour apporter toujours plus de valeur et d’agilité aux entreprises.

