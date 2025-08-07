Tout comme son rival OpenAI ChatGPT la semaine dernière, Gemini de Google passe également du moteur de réponses au compagnon d’apprentissage pour tous les étudiants.

Alors que les grands modèles de langage se démocratisent dans les classes, avec plus ou moins de transparence, une inquiétude pointe souvent à l’horizon : à force de « servir la solution sur un plateau », les IA ne risquent-elles pas de court-circuiter l’effort cognitif indispensable à l’acquisition durable des connaissances.

Une inquiétude légitime qui semble désormais interpeler les géants de l’IA. Depuis quelques semaines, on voit se multiplier de nouveaux « modes étudiants » censés remettre l’élève au centre du processus et favoriser l’apprentissage plutôt que la triche ! OpenAI a ainsi lancé la semaine dernière un Study Mode sur ChatGPT, dénommé « Étudier et Apprendre » sur la version française. Anthropic avait anticipé la tendance peu avant avec son « Learning Mode » pour l’instant non accessible aux européens.

Google réplique aujourd’hui en activant une fonction « Apprentissage Guidé » dans Gemini !

La science de l’apprentissage dans le moteur

Conçue dans le prolongement du projet LearnLM, la fonction « Apprentissage Guidé » de Gemini s’appuie sur des travaux de neurosciences et de pédagogie incorporés dès l’entraînement du modèle Gemini 2.5. L’approche est résolument socratique : plutôt que livrer une réponse définitive, l’IA enchaîne questions ouvertes, reformulations et indices progressifs pour inciter l’utilisateur à exposer son raisonnement. « L’Apprentissage Guidé suscite la participation grâce à des questions exploratoires qui ouvrent la discussion » explique Google dans un billet de blog.

Une assistance multimodale, adaptative et traçable

Derrière l’interface, Gemini combine texte, images, schémas, extraits vidéo YouTube et quiz interactifs pour passer de la théorie à la pratique. L’algorithme ajuste son niveau de détail au profil du demandeur et déroule la résolution pas à pas, rendant chaque étape explicite. Les échanges peuvent être sauvegardés comme ressources de cours ou injectés dans Google Classroom via un lien dédié, permettant aux enseignants de contrôler le flux pédagogique.

Calendrier de déploiement et modèle économique

Apprentissage Guidé est disponible dès aujourd’hui dans l’application Gemini, y compris en France et en Europe. Google associe ce lancement à une offre d’un an de plan « AI Pro » gratuit pour les étudiants aux États-Unis, au Japon, en Indonésie, en Corée et au Brésil, incluant 2 To de stockage et l’accès étendu au modèle Gemini 2.5 Pro. Rien n’est annoncé pour l’Europe.

Côté entreprises, Google n’a rien dit non plus autour des licences Workspace Enterprise et de l’accès à cet apprentissage guidé en contexte professionnel : toutefois, le groupe indique que la brique sera administrable comme les autres services Gemini, laissant entrevoir un contrôle granulaire des données et des journaux de conversation.

Guider plutôt que régurgiter. Tel est l’enjeu de ces nouveaux modes qui s’imposent à toutes les IA conversationnelles alors que la rentrée scolaire pointe à l’horizon. Au passage, ces IA qui sont, on le sait, très utilisées par les élèves dans le cadre de leurs devoirs à la maison, tentent de se refaire une image dans l’éducation et s’acheter une image pédagogique plutôt que d’être accusées d’encourager la triche. Reste à voir si ces approches « tuteur intelligent » convaincront à long terme ou si la tentation du copier-coller reprendra vite le dessus.

