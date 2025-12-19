C’est vendredi et c’est donc l’heure de retrouver InfoNews Hebdo avec, au sommaire, des IA codeuses pour l’instant moins sûres que les humains, la fin de vSphere Foundation dans une partie de l’EMEA, le retour offensif d’HPE sur le cloud privé, l’alliance Pure Storage–Nutanix qui se concrétise, ServiceNow qui veut mettre la main sur Armis, et Databricks qui sécurise 4 milliards de dollars pour accélérer son agenda data/IA.

Bienvenue dans cette édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT, un peu particulière puisqu’elle vient clôturer l’année 2025. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias décryptent une semaine où le sujet VMware/Broadcom – un an après l’acquisition – continue encore et toujours de se transformer en problème de gouvernance, pas seulement de licences : quand une offre comme vSphere Foundation “disparaît” sans liste claire des pays concernés, le message implicite est brutal, et pousse mécaniquement à requalifier le risque de dépendance.

En parallèle, HPE tente de reprendre l’initiative sur le cloud privé “as-a-service” avec une pile davantage maîtrisée, pendant que Nutanix poursuit sa mue vers un cloud privé plus ouvert et désagrégé en dissociant calcul et stockage via son nouveau partenaire Pure Storage.

Et comme si la semaine n’était pas assez dense, ServiceNow continue d’étendre son terrain de jeu au-delà de l’ITSM en visant Armis, tandis que Databricks renforce encore sa position de plateforme pivot pour industrialiser l’IA sans lâcher la gouvernance des données.

Le dossier, lui, remet un peu de friction dans le récit du “tout IA” : quand l’IA écrit du code, la vélocité monte, mais la qualité et la sécurité ne suivent pas mécaniquement. Enfin, en carton rouge, la reconduction du contrat Palantir par la DGSI rappelle que la souveraineté se décrète rarement à coups de communiqués : elle se prouve dans les trajectoires de remplacement, et elles sont souvent plus longues que prévu.

3… 2… 1… InfoNews dernier épisode 2025… c’est parti.

AU SOMMAIRE

EN BREF

Fin de vSphere Foundation

VMware-Broadcom stoppe la commercialisation de vSphere Foundation dans certains pays EMEA, sans transparence publique sur le périmètre, ce qui renforce la pression pour basculer vers des bundles plus lourds… ou accélérer un plan de sortie.

>> Alerte DSI : Broadcom efface vSphere Foundation en EMEA, mais pas encore partout en Europe

HPE relance une offre de cloud privé

Avec GreenLake Private Cloud, HPE promeut une expérience “cloud” sur site bâtie sur une stack plus intégrée (Morpheus, OpsRamp, Zerto, KVM), et revendique une approche “souveraine” qui mérite d’être challengée sur le contrôle plane et les métadonnées.

Partenariat entre Pure Storage et Nutanix

Non, vous ne rêvez pas. Nutanix Cloud Infrastructure s’adosse désormais aussi aux baies FlashArray (NVMe/TCP) de Pure Storage pour pousser une hyperconvergence “désagrégée” et offrir une trajectoire crédible aux clients qui veulent moderniser leurs VM sans revivre l’enfermement fournisseur.

>> Pure Storage et Nutanix concrétisent leur partenariat annoncé en début d’année

ServiceNow aimerait absorber Armis

ServiceNow serait en négociations avancées pour racheter Armis (cyber exposure management) et étendre ses visées SecOps vers l’IT/OT/IoT, avec en toile de fond l’idée d’une automatisation de la réponse via des agents.

>> ServiceNow en négociations pour acquérir Armis

Databricks lève 4 Mds$

Databricks signe une Série L de plus de 4 milliards de dollars (valorisation évoquée : 134 Md$) pour accélérer sa plateforme data-IA (apps, agents, couche transactionnelle) et se donner de l’optionnalité avant une éventuelle IPO.

>> Databricks s’offre une Série L de 4 Milliards de Dollars pour industrialiser l’IA

DOSSIER

Développement de code et IA

Une étude de CodeRabbit sur 470 pull requests open source affirme que le code généré par IA produit en moyenne 1,7 fois plus de problèmes (logique, sécurité, lisibilité, performance), rappelant que “copiloter” le dev impose des garde-fous d’ingénierie, pas seulement un abonnement.

RENDEZ-VOUS

C’est Noël

Le 25 décembre : une trêve bienvenue… mais aussi le moment idéal pour préparer, dès maintenant, les chantiers 2026 que l’on repousse trop souvent “à après les fêtes”.

InfoNews vous donne ainsi rendez-vous en 2026…

CARTON ROUGE

La DGSI resigne avec Palantir

La DGSI prolonge de trois ans son contrat avec Palantir, malgré un appel d’offres lancé pour basculer vers un acteur français : un signal dur sur l’écart entre intention politique et réalité opérationnelle des plateformes de renseignement.

