Au sommaire de cette édition d’infoNews Hebdo, des agents IA qui exigent du process mining (analyse des traces applicatives pour cartographier les processus), une circulaire qui remet la souveraineté dans la commande publique, un hyperviseur Cisco qui profite du feuilleton Broadcom-VMware, le lancement officiel de S3NS (SecNumCloud) et la levée XXL d’Anthropic, InfoNews Hebdo déroule une semaine où la gouvernance rattrape la techno…

Cette semaine, InfoNews Hebdo pose une question simple et très DSI : à quel moment l’innovation devient-elle un risque de run et donc un sujet de méthode, pas de promesse ?

D’abord côté agents IA, où Forrester rappelle que l’agentique en entreprise ne se pilote pas “au prompt”, mais sur une base de process mining et de task mining (lecture des traces d’usage côté utilisateur) pour éviter d’automatiser… des inefficacités. Dit autrement : sans cartographie réelle, l’agent devient un multiplicateur de chaos, pas de productivité.

Dans le même souffle, le NIST ouvre le débat sur les protocoles d’interopérabilité entre agents (MCP et consorts) : parce qu’une jungle de standards, c’est une facture d’intégration et un angle mort de sécurité.

Vu d’Europe, la “standardisation” n’est pas un luxe académique : c’est un futur coût de gouvernance.

On enchaîne avec une circulaire sur la commande publique qui remet sur la table l’immunité aux règles extra-européennes et le pilotage en TCO (coût total de possession).

Puis, retour au concret infrastructure : Cisco sort son hyperviseur ciblé, S3NS officialise sa trajectoire SecNumCloud, pendant qu’Anthropic empile les milliards.

Et en fin d’émission, carton rouge sur les fuites de données publiques : quand l’hygiène d’accès devient une affaire d’État…

AU SOMMAIRE

EN BREF

Agents IA : entre process mining et protocoles

Forrester recadre l’IA agentique : sans “process intelligence”, les projets partent à l’aveugle ; le NIST, lui, lance un appel à commentaires pour éviter une fragmentation des protocoles d’agents.

Le numérique en circulaire

Une nouvelle circulaire sur la commande publique rappelle que l’achat IT est un outil de politique industrielle : souveraineté, TCO, interopérabilité, sécurité “by design”… et un test grandeur nature dans la manière d’écrire les appels d’offres.

Cisco dévoile son hyperviseur

Post Broadcom-VMware, Cisco dégaine un hyperviseur spécialisé pour son écosystème, en laissant coexister ESXi et, potentiellement, d’autres options : la virtualisation redevient un sujet de choix, pas d’habitude.

S3NS : lancement officiel

SecNumCloud 3.2 en poche, événement de lancement, premiers clients revendiqués et extension de services : la “souveraineté cloud” passe du discours à la feuille de route opérationnelle.

Anthropic lève 30B$

Valorisation qui explose, investisseurs stratégiques, data centers en ligne de mire : la guerre d’infrastructure IA continue, avec une question centrale pour l’entreprise… qui paiera la facture énergétique et financière du “toujours plus” ?

LE DOSSIER

ESN et croissance externe

475 opérations recensées sur 2019-2024 : la consolidation s’organise autour du cloud, de la cyber et de l’IA, avec un message implicite aux DSI sur la stabilité des portefeuilles, des compétences et des engagements de long terme.

RENDEZ-VOUS

IT & Cybersécurité

Les IT & Cybersecurity Meetings reviennent à Cannes : un format “rencontres qualifiées” qui accélère la présélection fournisseurs… et met la pression sur la maturité des besoins côté acheteurs.

CARTON ROUGE

Fuites de données : le secteur public encore touché

Le fichier FICOBA (Fichier des Comptes Bancaires), maintenu par la DGFiP, a été victime d’un piratage. Ce fichier recense 80 millions de comptes bancaires détenus en France ; environ 1,1 million de comptes ont été compromis. Parallèlement, un fichier de candidats à la fonction publique a également été piraté (environ 600 000 comptes). Un piratage qui fait suite à celui de France Travail, soulignant un problème récurrent de sécurisation des données dans le secteur public.