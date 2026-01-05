ChatGPT n’est plus seulement une boîte de dialogue, c’est un guichet universel. Avant même qu’OpenAI ne lance son App Store et les capacités agentiques d’achats en ligne, la version mobile de ChatGPT lui a déjà rapporté 3 milliards de dollars et inaugure une nouvelle ère Web.

Les dépenses utilisateurs sur ChatGPT confirme le rapide basculement du business du Web et du ecommerce vers les assistants IA. Avec l’arrivée prochaine d’un App Store dans ChatGPT, l’assistant IA devrait encore un peu plus s’imposer en nouvelle interface universelle particulièrement sur mobiles…

En moins de trois ans, ChatGPT est devenu l’un des services numériques les plus rentables jamais lancés sur mobile ! Selon l’étude Appfigures Intlligence, depuis son arrivée sur iOS et Android en mai 2023, les utilisateurs ont dépensé plus de 3 milliards de dollars via l’application mobile, un seuil atteint en seulement 31 mois ! À titre de comparaison, TikTok avait mis près de cinq ans pour atteindre le même niveau de dépenses, tandis que Disney+ et HBO Max avaient nécessité plus de trois ans et demi.

Ce qui frappe surtout, c’est le rythme d’adoption. En 2025, à lui seul, ChatGPT a généré environ 2,48 milliards de dollars de dépenses utilisateurs sur mobile, soit une hausse annuelle de plus de 400 % par rapport à 2024. Loin d’un simple effet de curiosité, cette dynamique traduit une adoption massive et durable. Des millions d’utilisateurs acceptent désormais de payer chaque mois pour accéder à un service conversationnel, que ce soit via l’abonnement Plus à 20 dollars ou l’offre Pro à 200 dollars destinée aux usages intensifs.

Cette monétisation s’appuie sur une base d’utilisateurs devenue gigantesque. ChatGPT revendique environ 800 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 10 millions d’abonnés payants, tandis que les revenus récurrents annuels d’OpenAI ont franchi la barre des 10 milliards de dollars en 2025. Payer pour profiter de tout le potentiel de l’IA n’est plus un acte marginal, c’est devenu une évidence pour un nombre croissant d’utilisateurs.

Ce que ces dépenses disent du nouveau Web et du e-commerce

Le succès économique de ChatGPT raconte une transformation profonde du business du Web. Pendant deux décennies, l’économie numérique a reposé sur la gratuité financée par la publicité, la captation de l’attention et la vente de données. Avec ChatGPT, un autre modèle s’impose : celui du service numérique perçu comme suffisamment utile pour justifier un paiement direct, récurrent et assumé.

Au passage, une autre surprise émerge de l’étude Appfigures. La popularité de l’app mobile Grok ! Celle-ci aurait déjà rapporter 4 fois plus que Gemini ou Claude à leurs éditeurs !

Cette évolution rapproche l’IA conversationnelle du e-commerce, non pas par la vente de produits physiques, mais par la normalisation de l’acte d’achat immatériel. Payer pour un accès, une capacité ou un gain de productivité devient aussi banal que commander un objet en ligne. L’utilisateur n’achète plus un bien, mais du temps, de l’efficacité et de la compétence augmentée. Ceci pourrait aussi annoncer un Web plus fragmenté où les services premium se multiplient.

À moins que l’IA conversationnelle ne devienne avant, elle-même, du e-commerce avec l’adoption progressive du mode « Agent » et l’arrivée prochaine de l’app store intégré à ChatGPT avec potentiellement, de nouveaux leviers de monétisation comme la publicité ou les commissions sur services tiers. À l’image des grandes places de marché du e-commerce, l’IA s’installe comme un intermédiaire central entre l’utilisateur et une multitude d’offres numériques.

Dit autrement, ces milliards dépensés montrent que la valeur du Web se déplace. Elle ne réside plus uniquement dans l’audience, mais dans la capacité à résoudre des problèmes concrets, immédiatement, et à convaincre l’utilisateur que cette valeur mérite un paiement mensuel. ChatGPT n’est pas une exception : il est probablement le premier signal fort d’un univers connecté réinventé où l’acte d’achat devient conversationnel, continu et profondément intégré aux usages quotidiens. Cela pourrait bien être l’une des grandes tendances 2026.

