Déjà déployée auprès d’une dizaine de clients à Monaco et en Italie, la plateforme BotmasterAI mise sur des agents IA autonomes mais supervisés pour s’attaquer au marché français. Une approche de force de travail agentique qui cible les secteurs régulés où la conformité ne se négocie pas.

L’intelligence artificielle agentique s’impose progressivement comme le prochain palier d’automatisation en entreprise. Là où les outils classiques de RPA (Robotic Process Automation) exécutent des tâches prédéfinies dans des workflows rigides, les agents IA promettent de raisonner, de s’adapter et de collaborer entre eux pour traiter des processus complexes de bout en bout. C’est sur ce créneau que se positionne BotmasterAI, une société qui annonce son arrivée sur le marché français avec une offre qu’elle qualifie de « force de travail agentique ».

De l’automatisation à l’autonomie encadrée

Le principe est simple à énoncer, moins à implémenter : déployer des agents capables d’interagir simultanément avec plusieurs systèmes d’information, de raisonner étape par étape et d’utiliser des outils métiers, tout en restant sous contrôle humain.

BotmasterAI orchestre ces agents via FLOW, un moteur de coordination qui structure les processus, déclenche les actions et intègre des points de validation humaine là où c’est nécessaire.

Ce dernier point n’est pas anodin. Dans les secteurs régulés (finance, assurance, secteur public…) l’autonomie d’un agent IA ne vaut que si elle s’accompagne d’une traçabilité complète des décisions. BotmasterAI revendique sur ce terrain une interface de supervision en temps réel, des tableaux de bord de suivi qualité et la possibilité de correction manuelle à chaque étape du processus.

Une approche hybride humain-machine qui tente de répondre à l’objection récurrente adressée à l’IA agentique : comment faire confiance à un système qui prend des décisions de manière autonome ?

Des cas d’usage concrets déjà en production

L’éditeur ne se contente pas d’un discours théorique. Elle revendique déjà une dizaine de clients d’envergure à Monaco et en Italie, avec des agents déployés sur des processus de gestion, commerciaux et de conformité réglementaire.

Trois offres packagées illustrent l’approche:

* DOC-PRO, un agent documentaire, traite factures (y compris au format 2.0), contrats manuscrits ou scannés, pièces d’identité ou polices d’assurance, avec un taux de précision revendiqué supérieur à 98 % sur plusieurs milliers de documents.

* BID-PRO se concentre sur l’analyse et la réponse aux appels d’offres : extraction des données essentielles, comparaison avec les capacités internes, génération automatique des premières ébauches de réponse.

* CLAIMS-PRO, enfin, prend en charge la gestion des remboursements voyage, de l’identification des demandes à la sollicitation des pièces manquantes.

La France comme tête de pont européenne

L’arrivée sur le marché français ne doit rien au hasard. « Les entreprises françaises sont parmi les plus structurées d’Europe dans l’adoption de l’IA responsable. Elles cherchent des solutions concrètes, fiables et supervisables. C’est exactement ce que propose l’Agentic AI », affirme Fabio Asselle, fondateur et dirigeant de BotmasterAI. Un positionnement que confirme Olivier Nielsen, directeur du développement France : « Nous voulons faire de la France un pilier de notre expansion européenne. Notre objectif est clair : rendre les agents IA opérationnels dans l’énergie, le retail, l’assurance, la finance, les transports et le secteur public. »

L’ambition est à la mesure du marché visé. Reste à démontrer que l’approche agentique tient ses promesses à l’échelle, dans des environnements de production où la moindre erreur documentaire ou réglementaire peut coûter cher. Le taux de précision annoncé de 98 % est encourageant, mais les DSI et RSSI français voudront des preuves sur leurs propres données et dans leurs propres contraintes réglementaires avant de confier une partie de leur force de travail à des agents autonomes… fussent-ils supervisés.

À lire également :