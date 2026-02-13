Au sommaire de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT : la puissance vertigineuse des GAFAM passée au crible, l’interopérabilité entre Teams et Google Meet, le Zero Trust poussé jusqu’au navigateur avec l’acquisition de SquareX par Zscaler, les nouvelles baies intelligentes FlashSystem d’IBM, Databricks qui dépasse Snowflake, le cap des 1 000 startups IA en France…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité informatique décryptée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias.

Cette semaine, nos deux chroniqueurs préférés s’intéressent d’abord à un rapprochement que beaucoup attendaient : Microsoft et Google enterrent la hache de guerre sur la visioconférence en rendant Teams et Google Meet interopérables. Un premier pas vers un standard universel ? Pas si sûr…

Côté sécurité, Zscaler s’empare de SquareX pour étendre le Zero Trust au navigateur, devenu le maillon faible des systèmes d’information.

IBM, de son côté, rappelle qu’il sait encore fabriquer du matériel en dévoilant des baies FlashSystem capables de stocker jusqu’à 12 pétaoctets en 2U mais qui surtout embarque une IA qui assure maintenance et résilience toute seule.

Sur le terrain de la donnée, Databricks franchit un cap symbolique en dépassant Snowflake en revenus, tandis que la France affiche fièrement ses 1 000 startups IA.

Le dossier de la semaine met en lumière la puissance devenue vertigineuse des GAFAM, dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse celui du CAC 40 – de quoi interroger notre dépendance.

Enfin, la CNIL frappe un grand coup en multipliant par dix le montant de ses sanctions.

3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !!

AU SOMMAIRE

EN BREF

Teams et Google Meet parlent enfin ensemble

Microsoft et Google mettent fin à la guerre des protocoles en rendant Teams et Google Meet interopérables sur les terminaux. Une avancée majeure pour les salles de réunion, même si l’intégration côté client léger reste à venir.

Le Zero Trust arrive dans le navigateur

Zscaler rachète SquareX et étend sa stratégie Zero Trust au navigateur web, devenu la porte d’entrée principale des menaces. Téléchargements, prompts IA, extensions : tout passe désormais sous le contrôle du Browser Detection and Response.

>> Zscaler met la main sur SquareX et pousse le Zero Trust jusqu’au navigateur

IBM actualise ses FlashSystem

IBM renouvelle sa gamme de baies flash avec des modèles capables d’atteindre 12 pétaoctets en châssis 2U. Dotées d’un chatbot en langage naturel pour piloter l’administration, ces nouvelles FlashSystem entendent rivaliser avec Pure Storage, NetApp et HPE.

>> IBM lance ses nouvelles baies FlashSystem avec une IA agentique intégrée

Databricks dépasse Snowflake

Symbole de la bascule vers le lakehouse, Databricks franchit un cap en surpassant Snowflake en termes de revenus. Une consécration pour la plateforme data et IA qui confirme la montée en puissance de l’approche unifiée données-analytique.

>> Databricks lève à nouveau et repense le SaaS à l’ère de l’IA

1 000 startups IA en France

L’écosystème français de l’intelligence artificielle franchit la barre symbolique des 1 000 startups. Un signal encourageant pour la filière, même si la question du passage à l’échelle et du financement reste posée.

LE DOSSIER

Le problème des GAFAM

Avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 2 000 milliards de dollars, près de 500 milliards de bénéfices et une capitalisation boursière cinq fois supérieure à celle du CAC 40, les cinq géants américains atteignent une puissance sans précédent. Nos chroniqueurs décortiquent ces chiffres vertigineux et s’interrogent : alors que l’administration Biden voulait casser ces monopoles, l’ère Trump semble leur offrir un boulevard. Faut-il s’en inquiéter ?

>> Dopé par AWS et l’IA, Amazon franchit les 700 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel

>> Google Cloud enflamme les résultats d’Alphabet mais pas Wall Street

>> Apple pulvérise encore les records

>> Microsoft signe un trimestre record… mais une ombre plane sur les résultats

>> Cloud et IA : quand la machine à cash des hyperscalers se transforme en machine à capex

RENDEZ-VOUS

Tech Show à Londres

Les 4 et 5 mars, le Tech Show de Londres rassemble infrastructure, cloud, IA, DevOps et big data sous un même toit. Un salon généraliste à l’ancienne, idéal pour un tour d’horizon complet de l’offre technologique du moment.

COUP DE POING

La CNIL frappe plus fort

De 50 millions d’euros d’amendes en 2024 à près de 500 millions en 2025 : la CNIL change de dimension. Avec 260 décisions et des sanctions retentissantes contre Free et France Travail, le gendarme des données personnelles montre qu’il a désormais les moyens de ses ambitions. Une piste de ressources pour l’État ?