Avec PowerStore 4.3, Dell tente de faire du QLC une option plus crédible pour des environnements critiques, en misant sur la densité et la reprise après incident. Au programme, des SSD de 30 To, de nouvelles options de réplication sur Fibre Channel et un mécanisme de validation à deux administrateurs pour les actions sensibles.

Dell Technologies annonce en effet une importante mise à jour de PowerStore, sa populaire plateforme de stockage unifié bloc et fichier destinée aux datacenters et aux architectures de cloud privé.

Avec au menu des nouveautés qui paraissent bien alignées sur les arbitrages du moment des DSI, à savoir densifier pour contenir les coûts de rack et d’énergie, tout en rapprochant protection, reprise et contrôles d’administration au niveau de la baie, plutôt que d’empiler les briques séparées.

Densité flash, le QLC revient dans la discussion

Le changement le plus tangible est l’arrivée de SSD QLC de 30 To. Dell expliquent que cela permet de doubler la capacité par unité de rack, avec jusqu’à deux pétaoctets effectifs dans un châssis deux unités de hauteur, sous réserve d’une hypothèse de réduction des données, et avec un gain d’efficacité énergétique annoncé pouvant atteindre 23 pour cent. Les nouveaux disques peuvent aussi être mélangés avec les SSD QLC de 15 To déjà disponibles.

Le discours de Dell consiste à dire que le QLC ne doit plus être cantonné à des usages secondaires surtout dans la période actuelle de pénurie sur les puces mémoires RAM et Flash. Pour Dell, tout est question d’implémentation et leur travail consiste justement à limiter l’amplification d’écriture et à se rapprocher du comportement des modèles TLC.

Dell annonce au passage un TCO en baisse de 15%.

Reprise après sinistre, Fibre Channel redevient central

Mais la densité n’est pas la seule préoccupation du moment. PowerStore 4.3 ajoute aussi des options de réplication que Dell présente comme des briques de résilience “prêtes à l’emploi”. Pour les volumes en mode bloc, la réplication synchrone sur Fibre Channel apparaît comme la nouveauté la plus structurante pour viser un point de reprise nul, à condition de maîtriser la distance et la latence.

Pour le mode fichier, Dell met en avant une réplication asynchrone sur Fibre Channel avec un objectif de point de reprise pouvant descendre à cinq minutes, ainsi qu’un mode de réplication de type metro avec basculement automatisé, annoncé avec un point et un temps de reprise nuls, dans un périmètre d’environ 100 km.

À côté de la réplication, l’ajout d’une fonctionnalité d’autorisation multipartite élève le niveau de sécurité et de gouvernance. L’idée est de réduire le risque d’action destructive, volontaire ou non, en exigeant l’approbation d’un second administrateur habilité pour certaines opérations sensibles, comme des suppressions de fichiers ou des modifications de politiques de protection. Dans un contexte ransomware, ce type de garde-fou ne remplace pas l’IAM ni les procédures, mais peut compliquer l’escalade d’un compte compromis.

Dell soigne le mode fichier

Dell fait aussi évoluer la partie NAS avec la prise en charge de fonctions NFSv4.2, dont la copie côté serveur, les fichiers épars et le labeled NFS. Cette copie côté serveur évite de faire transiter les données par le poste client accélérant les copies d’autant que le mécanisme optimise la gestion des “trous” dans certains fichiers volumineux pour ne pas copier inutilement des zones vides.

Un outil nouvel outil « Top Talkers » fait son apparition sur la console d’administration. Il aide à repérer instantanément les plus gros consommateurs de ressources, à suivre des métriques comme les entrées sorties par seconde et la bande passante, et à appliquer des politiques de qualité de service pour limiter les goulets d’étranglement.

Dernière nouveauté marquante, Dell a ajouté des fonctions de gestion de type AIOps qui visent à donner une vue unique des clusters PowerStore et de leur niveau de mise à jour…

Dell renforce son empreinte sur le marché

Reste que cette évolution de PowerStore s’inscrit dans un paysage hyper concurrentiel et dans une bataille pour le « midrange » où les promesses se ressemblent. Dell tente de reprendre l’initiative en “incluant” davantage de fonctions de protection et d’exploitation dans la plateforme, là où certains concurrents poussent des options ou des offres séparées. La concurrence reste forte sur ce terrain, des offres Pure Storage FlashArray aux systèmes NetApp orientés ONTAP, sans oublier HPE et IBM sur le segment midrange.

Le différentiel se joue alors moins sur l’existence d’une fonction que sur sa maturité, son intégration, et la capacité à prouver des gains sur des scénarios concrets, virtualisation dense, bases transactionnelles, consolidation NAS, ou reprise inter sites en Fibre Channel.

Dell indique que la mise à jour logicielle est disponible immédiatement pour les clients existants.

À lire également :