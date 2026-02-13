L’assurance veut des réponses instantanées. L’IA sait les fabriquer, mais elle peut aussi transformer un client en ticket. Le match se joue entre chatbots utiles, conseillers mieux outillés et antifraude qui apprend vite sans casser la confiance.

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle continue de transformer les usages professionnels. La France compte plus de 1 000 start-ups spécialisées dans l’IA, dont 16 licornes, qui ont levé plus de 1,4 milliards d’euros en 2024, contre 556 millions d’euros en 2023. Une croissance qui témoigne du rôle désormais central de cette technologie, capable de redéfinir en profondeur notre manière de vivre, d’apprendre et de travailler.

L’IA s’impose aujourd’hui comme un moteur d’innovation incontournable, capable d’accélérer les processus et d’améliorer considérablement la qualité des services. Pour les entreprises, elle ouvre la voie à des expériences client plus fluides et plus intelligentes. Le défi en 2026 ? L’intégrer intelligemment, sans sacrifier la dimension humaine qui reste au cœur de toute relation client.

Les clients d’entreprises technologiques veulent être reconnus et accompagnés de manière personnalisée. Même lorsqu’ils interagissent avec un outil automatisé, ils doivent sentir qu’ils ne sont pas réduits à un simple dossier. L’objectif est clair : maintenir une relation authentique tout en tirant pleinement parti des technologies émergentes.

Des parcours clients fluidifiés grâce à l’IA

La qualité de la relation client repose avant tout sur la capacité à résoudre les problèmes rapidement et efficacement. L’IA peut y contribuer, à condition d’être alignée avec les objectifs et les valeurs de l’entreprise. Elle ne doit jamais remplacer l’humain, mais agir comme un prolongement naturel des équipes.

Les chatbots intelligents sont conçus pour offrir une assistance rapide sur un site web et pour être capable de résoudre une large part des demandes courantes. Leur intégration doit être stratégique et ciblée afin d’être autonome tout en privilégiant les échanges humains pour les situations plus complexes. Selon Statista, près des trois quarts des consommateurs estiment d’ailleurs que l’IA contribue à améliorer leur expérience, un constat désormais confirmé sur le terrain.

Former les équipes autrement

L’utilisation de l’IA ne se limite pas à l’assistance client. Elle s’invite aussi dans la formation professionnelle. Dans le secteur de l’assurance, où les différentes réclamations portent sur des sujets divers et variés, les entreprises InsurTech ont besoin de systèmes de formation capables de préparer leurs équipes à une grande diversité de situations. Les plateformes d’IA peuvent désormais analyser en continu les performances et ajuster automatiquement les modules de formation, offrant à chaque collaborateur une progression sur mesure.

Un nouvel atout dans la lutte contre la fraude

L’IA change également la donne en matière de détection de fraude. L’automatisation intelligente permet d’analyser rapidement de vastes ensembles de données et de signaler les dossiers potentiellement frauduleux pour investigation. Elle permet également de développer des modèles prédictifs basés sur des données historiques et des tendances émergentes, aidant les assureurs à anticiper les nouveaux types de fraude. Ces modèles améliorent l’évaluation des risques en réduisant les faux positifs et en permettant de se concentrer davantage sur les véritables menaces.

Le potentiel de l’IA dans la lutte contre la fraude est immense. Elle ouvre de nouvelles perspectives là où les systèmes traditionnels basés sur des règles atteignent leurs limites. Sa capacité à traiter d’immenses quantités de données en temps réel, à détecter des tendances et des anomalies impossibles à repérer manuellement en fait un véritable changement de paradigme pour résoudre des problèmes complexes.

Vers un nouvel équilibre entre technologie et relation humaine

L’impact de l’IA pour l’InsurTech est considérable. Ces outils représentent une opportunité d’accélérer la personnalisation des services, de simplifier les démarches et de créer de nouveaux modes d’interaction. Mais il faut insister sur un point : l’enjeu n’est pas de remplacer l’humain, mais de trouver le bon équilibre. L’IA doit servir la relation client, non l’inverse, tout en respectant des impératifs essentiels : la sécurité, la conformité et la confiance.

Par Amelia Lowe, Vice-Présidente des Opérations chez SquareTrade

