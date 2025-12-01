Les agents d’IA bousculent les télécoms : plus qu’un outil, ils deviennent acteurs du réseau, capables d’anticiper les pannes, d’interagir avec les clients et d’apprendre en continu. Une révolution à la fois technique et humaine.

Longtemps cantonnée à l’analyse de données, l’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme membre à part entière des réseaux télécoms, capable d’interagir, de raisonner et d’agir de manière autonome. Cette transformation est déjà bien engagée puisque près de la quasi-totalité (97 %) des opérateurs évaluent ou déploient des solutions d’IA, selon NVIDIA.

Cet engouement s’explique par un fort potentiel économique : Deloitte estime cette opportunité à 150 milliards de dollars pour le secteur. En 2025, l’IA figure parmi les grandes priorités stratégiques des opérateurs, dont certains investissent déjà dans des agents d’IA dédiés à l’amélioration de l’expérience client. Cette première étape d’IA dite « agentique » ouvre la voie à une évaluation plus large d’applications avancées au service des opérations réseau. Cependant, le succès de cette transformation dépend d’un facteur clé : la disponibilité de données multi-domaines rigoureusement sélectionnées, issues des transactions et interactions réseau.

Expérience client : quand l’IA devient actrice de la relation

Les agents d’IA transforment déjà la manière dont les opérateurs interagissent avec leurs abonnés. Leur objectif est clair : améliorer la fidélité, mesurée par le Net Promoter Score (NPS), tout en renforçant le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et en limitant l’attrition. Les assistants virtuels intelligents, bien plus évolués que les chatbots traditionnels, comprennent désormais des requêtes complexes, résolvent des problèmes et finalisent des transactions grâce à leurs intégrations avec la facturation, le support technique ou les ventes. Leur disponibilité en continu accélère la résolution de demandes courantes, comme l’activation d’un nouvel appareil ou la gestion d’une facture.

Au-delà de cette efficacité immédiate, la personnalisation devient un levier central de satisfaction. L’IA agentique permet d’adapter les services aux comportements et aux préférences de chaque client. Les opérateurs peuvent ainsi anticiper les besoins et proposer de manière proactive des offres ou mises à jour pertinentes. Ces avancées transforment le service client, longtemps considéré comme un centre de coûts, en une fonction stratégique contribuant directement à la fidélisation et à la protection des revenus.

Opérations réseau : le prochain terrain d’application

La même logique s’étend désormais au cœur du réseau. Si peu d’opérateurs ont encore intégré pleinement des agents d’IA dans leurs opérations, leur adoption progressive annonce une nouvelle génération d’infrastructures, plus autonomes et résilientes. En exploitant les historiques de performance et les flux en temps réel, ces systèmes peuvent anticiper les défaillances, identifier les perturbations et faire évoluer la maintenance vers une approche préventive.

Par ailleurs, sur le plan de la cybersécurité, l’IA agentique constitue également un atout majeur. Elle détecte les comportements suspects, isole les équipements compromis et bloque le trafic malveillant, tout en s’adaptant aux nouvelles menaces grâce au machine learning. Cette capacité d’analyse et d’action simultanée réduit considérablement le délai de réaction, en automatisant la réponse ou en orientant les équipes vers les priorités critiques.

Ces usages auront, par conséquent, un impact déterminant sur la performance opérationnelle, mais leurs bénéfices ne se concrétiseront que si l’IA est alimentée par des données multi-domaines de qualité, contextualisées et exploitables.

Les données, fondement d’une IA fiable

Pour atteindre ce niveau de fiabilité, deux types de données sont indispensables. D’une part, les données en temps réel, basées sur les paquets, assurent une visibilité immédiate sur l’infrastructure mobile. Et d’autre part, les données historiques, tels que les indicateurs de performance, les journaux ou les incidents, permettent d’analyser les tendances et de nourrir les modèles prédictifs. Ensemble, elles soutiennent une automatisation cohérente et une analytique prédictive solide.

En outre, une vision complète suppose de collecter des données issues de plusieurs niveaux du réseau. Dans le RAN (Radio Access Network), des points de capture permettent d’analyser en temps réel la qualité des connexions radio et le comportement du trafic entre les terminaux et les antennes. Au niveau du MEC (Multi-access Edge Computing), la mesure de la latence et de la performance applicative offre une lecture précise de l’expérience utilisateur, directement à la périphérie du réseau. Enfin, l’inspection approfondie des paquets (DPI – Deep Packet Inspection), qui consiste à examiner le contenu et les métadonnées du trafic, permet d’analyser le plan de contrôle et le plan utilisateur pour comprendre finement le fonctionnement des services et des interactions entre abonnés et applications.

Cependant, les opérateurs ont tiré les leçons du big data : accumuler des volumes massifs ne suffit pas. La tendance s’oriente vers la donnée curée, filtrée, dédupliquée et optimisée pour l’AIOps. Ce recentrage améliore la précision des analyses, réduit la charge de calcul et garantit une meilleure qualité d’information. Cette rigueur s’étend aussi à l’enrichissement des ensembles de données : des identifiants absolus tels que l’IMSI ou le SUPI, même invisibles sur certaines portions du réseau, sont essentiels pour éviter les hallucinations logiques susceptibles d’altérer les résultats des modèles.

Le rôle irremplaçable de l’expertise humaine

Même avec les meilleures données, la réussite d’une stratégie d’IA dépend de l’expérience humaine qui l’encadre. En effet, les réseaux télécoms sont le résultat de décennies d’ingénierie complexe, et seule l’expertise permet de comprendre la chaîne d’événements qui mène à une défaillance. C’est pourquoi les ingénieurs jouent un rôle central dans la curation, la validation et la labellisation des données, mais aussi dans la conception des architectures et le paramétrage des garde-fous éthiques.

L’humain reste déterminant pour que les agents d’IA adaptent leurs réponses avec justesse aux différents contextes. En guidant les modèles par des retours précis et qualitatifs, les experts évitent les biais, ajustent les comportements et assurent la continuité opérationnelle. L’IA agentique devient ainsi un prolongement de l’intelligence humaine, et non un substitut.

In fine, l’IA agentique n’est pas une fin en soi, mais une étape vers des réseaux capables d’évoluer avec leur environnement. Elle redéfinit la place de l’humain dans la supervision, transformant son expertise en boussole d’un écosystème où la donnée devient action.

____________________________

Par Daniel Crowe, Area Vice President, France & Europe du Sud chez Netscout

