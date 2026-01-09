Au sommaire de ce premier numéro 2026 d’InfoNews Hebdo : les manœuvres de Nvidia autour de Groq côté inférence, l’horloge de fin de support de Windows 11 et d’Office 2021, le retour en force de la bande avec des cartouches LTO-10 de 40 To, la facture souvent sous-estimée des infrastructures IA, la levée XXL de xAI, et la qualification SecNumCloud 3.2 au cœur des débats du moment.

C’est reparti pour une nouvelle année d’actualités IT ! InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité de l’informatique et des télécoms revient en 2026 avec ses éclairages, ses rendez-vous, ses coups de gueule et ses coups de cœur. Et, bien évidemment, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont toujours aux commandes. Pour ce premier épisode 2026, ils nous ont concocté un menu très varié.

D’abord, Microsoft accélère l’horloge du poste de travail : certaines versions de Windows 11 et Office 2021 sortent du support à l’automne 2026, ce qui impose de revoir stratégie de parc, patch management et pilotage du changement.

Ensuite, l’archivage sur bande revient sur le devant de la scène avec les cartouches LTO-10 à 40 To natifs, taillées pour des volumes qui gonflent avec l’IA.

Mais l’IA a aussi un angle mort : IDC anticipe une sous-estimation moyenne de 30 % des coûts d’infrastructure IA d’ici 2027, ce qui remet le FinOps au centre.

En toile de fond, l’inférence se consolide entre Nvidia et Groq, pendant que xAI lève 20 milliards pour du datacenter et positionne Grok en version entreprise.

Le dossier revient sur SecNumCloud 3.2, les propos polémiques du patron de l’ANSSI, la qualification de S3NS avant un rendez-vous souveraineté à Bercy.

AU SOMMAIRE

EN BREF

Fin de support Windows 11 : 2026, l’année des bascules

Microsoft actera en 2026 la fin de support de plusieurs déclinaisons de Windows 11 (dont certaines éditions de 24H2) et d’Office 2021, rendant incontournables l’arbitrage migration vs. risque, et la préparation des parcs aux prochaines branches.

Des cartouches à 40 To : la bande LTO-10 reprend de la hauteur

Avec des cartouches LTO-10 annoncées à 40 To natifs (jusqu’à 100 To compressés), l’archivage “froid” redevient un levier très rationnel pour absorber la croissance des volumes et des jeux de données longue durée.

Les coûts d’infra IA sous-évalués : le réveil FinOps

IDC projette une sous-estimation moyenne de 30 % des coûts d’infrastructure IA d’ici 2027 dans les grandes entreprises, un signal fort sur l’écart entre POC “compute-friendly” et industrialisation continue (inférence, sécurité, gouvernance, exploitation).

Nvidia croque Groq : l’inférence temps réel au cœur de la consolidation

En mettant la main sur des actifs de Groq et une licence technologique autour de ses LPU, Nvidia vise un renforcement sur l’inférence à faible latence, tout en verrouillant un challenger crédible sur ce segment devenu stratégique.

La levée Série E de 20 milliards de dollars finance avant tout de l’infrastructure (datacenters, réseau, refroidissement) et s’accompagne d’une offensive “Grok Business/Enterprise” pour répondre aux exigences DSI (SSO, séparation des données, contrôles d’admin).

LE DOSSIER

Retour sur SecNumCloud 3.2

SecNumCloud 3.2 remet sur la table la frontière entre souveraineté, cybersécurité et dépendances technologiques, avec un débat très concret sur les offres opérées en Europe mais basées sur des briques non européennes, et sur la notion d’autonomie d’exploitation face au risque de “kill switch”.

RENDEZ-VOUS

Sommet sur la souveraineté numérique

Le 20 janvier 2026, un Sommet de la Souveraineté Numérique et de l’Autonomie Stratégique des Technologies se tiendra à Bercy, avec l’ambition de transformer les manifestes et prises de position en retours terrain, priorités communes et trajectoires de mise en œuvre.

INSOLITE

Google abandonne POP3

Gmail ne prendra plus en charge la relève de mails via POP depuis des comptes tiers (et met aussi fin à Gmailify), une décision qui peut sembler “technique” mais qui percute directement les organisations encore dépendantes de schémas de messagerie historiques ou d’intégrations vieillissantes.