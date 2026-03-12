Avec l’acquisition de Forethought, Zendesk confirme que la bataille du service client ne se joue plus seulement sur le ticketing ou le chatbot, mais sur des agents IA capables de comprendre, agir et résoudre. Une opération qui renforce sa plateforme, bouscule la concurrence et place les DSI et RSSI face à de nouveaux enjeux d’intégration, de gouvernance et de sécurité.

Le service client change de catégorie. Longtemps centré sur le ticketing, les bases de connaissances et les assistants conversationnels, il devient un terrain de jeu pour des agents IA capables d’aller jusqu’à la résolution complète d’un problème. Pour les DSI, l’enjeu n’est plus seulement fonctionnel : il touche à l’intégration entre CRM, outils métiers, bases documentaires et canaux de contact.

C’est dans ce contexte que Zendesk annonce le rachat de Forethought. Et le timing n’a rien d’anodin. Le marché s’électrise. Salesforce pousse Agentforce, ServiceNow injecte l’IA agentique dans le service client, Intercom avance avec Fin, Freshworks avec Freddy AI Agent, tandis que des acteurs comme Ada, Decagon ou Sierra tentent de s’imposer sur cette nouvelle génération de support automatisé.

Une alliance entre poids lourd du support et pur spécialiste de l’IA

L’opération rapproche deux profils à la base très différents, mais pour le coup très complémentaires. Zendesk, d’abord, est un acteur historique du service client. Le groupe revendique plus de 100 000 entreprises clientes et plus de 20 000 clients déjà utilisateurs de ses briques d’IA. Depuis plusieurs mois, il cherche à se repositionner non plus comme simple éditeur de support, mais comme plateforme de résolution.

Forethought vient d’un autre univers. Plus jeune, plus spécialisé, l’éditeur s’est construit autour de l’IA appliquée au support. La startup s’est fait remarquer par sa capacité à exploiter les tickets passés, la connaissance et les workflows pour automatiser des interactions complexes. Elle compte parmi ses clients Upwork, Grammarly, Airtable et Datadog, et traite plus d’un milliard d’interactions mensuelles.

Autrement dit, Zendesk apporte l’échelle, la base installée et la distribution mondiale. Forethought apporte une couche plus native d’IA agentique, avec une promesse centrale : des agents qui s’améliorent au fil des interactions et ne se contentent plus de répondre, mais apprennent à résoudre.

Zendesk accélère, la concurrence est prévenue

Dans son communiqué, Zendesk explique avoir signé un accord définitif pour acquérir Forethought, avec une clôture attendue d’ici fin mars, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires. L’éditeur veut intégrer à sa “Resolution Platform” des agents auto-améliorants capables d’opérer sur tous les canaux et sur toutes les plateformes de service.

Pour l’éditeur, il ne s’agit plus d’ajouter un chatbot plus intelligent, mais de bâtir des agents capables d’apprendre à partir des interactions, d’orchestrer des workflows complexes, de s’adapter aux contextes B2B, B2C et B2E, et d’aller jusqu’à la voix. Zendesk évoque même une extension vers des systèmes d’entreprise sans API, preuve qu’il vise déjà un niveau d’autonomie plus profond.

Tom Eggemeier, CEO de Zendesk, assume clairement le changement d’époque : « Le temps où l’on se contentait de gérer des conversations est révolu. L’avenir de l’expérience client exige des capacités agentiques conçues pour apporter une résolution définitive. » Il ajoute que les capacités avancées de Forethought « s’alignent parfaitement » avec la vision de Zendesk et doivent permettre de déployer une IA auto-améliorante « qui apprend de chaque interaction ».

De son côté, Sami Ghoche, cofondateur et CEO de Forethought, rappelle que son entreprise a été fondée sur l’idée que « l’IA transformera l’expérience client pour toutes les entreprises » et estime que rejoindre Zendesk constitue « le moyen le plus rapide d’accélérer cette mission », grâce à sa plateforme, à ses ressources et à sa portée mondiale. Zendesk souligne enfin que ses propres agents IA résolvent déjà « plus de 80 % des interactions de bout en bout » sur une large base clients.

Pour Zendesk, le rachat est cohérent à tous les niveaux. Il permet d’abord de gagner du temps dans une course où la vitesse compte autant que la technologie. Il complète ensuite une transformation déjà engagée, après le rachat d’Unleash pour le service aux employés. Il lui donne enfin une arme plus crédible face à Salesforce, ServiceNow, Intercom ou Freshworks, mais aussi face aux nouveaux entrants nativement conçus pour l’IA agentique.

Pour le marché, ce deal confirme une tendance de fond : le support client devient l’un des premiers grands terrains d’industrialisation des agents IA en entreprise. En rachetant Forethought, Zendesk ne fait pas qu’ajouter une technologie. Il acte un basculement : dans le service client, l’IA ne se contente plus d’assister, elle commence à opérer.

____________________________

