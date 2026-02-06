Au programme de cette édition spéciale depuis le salon IT Partners : OpenAI répond à Claude Code avec son application Codex, DataCore pousse Kubernetes dans la production avec Puls8, la réforme de la facturation électronique s’annonce comme une vague de données, le Shadow IA continue sa progression inquiétante, Oracle lève 50 milliards de dollars pour OCI, et un dossier sur les incohérences de la souveraineté numérique française.

Votre émission favorite du vendredi (si, si, …) InfoNews Hebdo pose ses caméras cette semaine sur le salon IT Partners à La Défense, un cadre idéal pour décrypter une actualité IT particulièrement dense en compagnie de vos animateurs favoris (si, si…) Jean François Le Nilias et Guy Hervier.

L’intelligence artificielle continue sa course à l’armement avec OpenAI qui déploie enfin sa réponse à Claude Code d’Anthropic. Codex App arrive sur macOS avec des ambitions qui dépassent le simple développement pour embrasser la gestion complète de projets. Une offensive qui illustre l’intensification de la concurrence dans l’IA générative.

Côté infrastructure, DataCore franchit un cap majeur en apportant la persistance et la résilience à Kubernetes avec Puls8 basé sur Open EBS. Une avancée cruciale qui témoigne de la maturité croissante du monde des conteneurs dans le stockage de production.

Mais l’actualité nous rappelle aussi les réalités moins glamour de la transformation numérique. La facturation électronique, obligatoire dès septembre pour les grandes entreprises, va générer un tsunami de données dont personne ne semble vraiment mesurer les enjeux de gestion. Pendant ce temps, le Shadow IA prospère dans l’ombre des organisations et de son coté Oracle tente de mobiliser 50 milliards pour muscler ses datacenters.

Enfin, notre dossier de la semaine interroge la souveraineté numérique à travers une étude édifiante : 88% des agents publics s’en moquent royalement.

EN BREF

OpenAI répond à Claude Code

OpenAI lance Codex App sur macOS pour rattraper son retard face à Claude Code d’Anthropic. Plus qu’un simple outil de développement, c’est une plateforme complète intégrant des modules réutilisables (skills) et une analyse en temps réel des logs et tickets d’incident.

>> GPT-5.3-Codex / Claude Opus 4.6 : Les nouveaux modèles frontières 2026 sont arrivés

>> OpenAI lance Codex App pour mieux concurrencer Claude Code

DataCore sous le signe de Kubernetes

Le spécialiste du Software Defined Storage dévoile Puls8, basé sur Open EBS, pour apporter persistance et résilience au stockage Kubernetes. Une réponse aux faiblesses traditionnelles des conteneurs en matière de stockage qui marque la maturité du monde cloud-native.

>> Puls8, l’offensive de DataCore sur le stockage Kubernetes en production

Facturation électronique et données

L’obligation de facturation électronique dès septembre 2026 pour les grandes entreprises va générer un afflux massif de nouvelles données. Une dimension souvent oubliée de cette réforme qui pose la question de leur gestion, exploitation et valorisation par les organisations.

>> Facturation électronique : pourquoi les DSI doivent accélérer le tempo

Le Shadow AI se diffuse

Les employés continuent d’utiliser massivement des outils d’intelligence artificielle en dehors des canaux officiels. Une pratique qui échappe au contrôle des DSI et pose des risques majeurs en termes de sécurité et de gouvernance des données.

>> Blackfog chiffre l’ampleur de la Shadow IA

Oracle cherche 50 Mds$ pour OCI

Le géant américain lève 50 milliards de dollars pour développer massivement Oracle Cloud Infrastructure. Un investissement colossal qui témoigne de la guerre des capacités dans le cloud et l’IA entre les hyperscalers.

LE DOSSIER

Quid de la souveraineté numérique ?

Une étude de Leco réalisée par Ipsos révèle un chiffre alarmant : 88% des agents de l’administration ne considèrent pas la souveraineté numérique comme une priorité. Malgré les discours politiques, Microsoft Office 365 est reconduit automatiquement par 64% des administrations. Quelques exceptions notables comme la gendarmerie, Lyon, Marseille ou Chamonix tentent des sorties, mais l’exemple de Munich il y a 15 ans rappelle les difficultés de telles migrations. Sans prise de conscience massive à tous les niveaux, le passage aux solutions souveraines restera un vœu pieux.

>> Transformation numérique : six ans après le COVID, le bilan qui dérange

>> Emission Spéciale : Quelles perspectives et tendances pour l’IT en 2026 ?

RENDEZ-VOUS

Symphony tient salon

Les 26 et 27 mars 2026 à la Cité Universitaire se tiendra Symfony Live, le rendez-vous annuel du framework PHP le plus utilisé au monde. Cette création française, véritable atelier de génie logiciel pour le développement web et front-office, rassemblera développeurs et DSI autour des dernières évolutions du langage PHP et de son écosystème.

CARTON ROUGE

Participation de Capgemini avec ICE

Capgemini tente discrètement de se séparer de sa filiale Government Solutions qui a signé un contrat avec ICE, l’agence américaine d’immigration. Une décision tardive après les récentes bavures mortelles à Minneapolis. La filiale ne représente que 0,4% du chiffre d’affaires, mais le mal d’image est fait. Un exemple de plus où les ESN doivent assumer les conséquences éthiques et géopolitiques de leurs choix commerciaux.