Les avantages de l’architecture hyperconvergée étant de plus en plus reconnus, de nombreuses entreprises souhaitent l’utiliser pour des types d’applications variés. Cependant, son manque de souplesse pour une mise à niveau des ressources de calcul indépendantes de celles de stockage ne lui permet pas d’être utilisée plus largement. HPE a répondu à cette préoccupation en présentant la plateforme HPE Nimble Storage dHCI.

Ce livre blanc se penche sur les exigences du marché ayant stimulé le besoin de solutions HCI plus flexibles, puis il examine brièvement la solution proposée par HPE et explique comment elle répond à ce besoin.

Ce livre blanc vous est proposé par SCC en partenariat avec HPE.